D社爆BLACKPINK Jisoo与安普贤恋情！双方已回应承认：「正在开始的阶段」

韩媒Dispatch今日报导称，「K-POP的现在与K-Drama的未来」正在交往：安普贤今年5月至8月多次前往Jisoo位於首尔龙山的住处，Jisoo十分依赖安普贤，安普贤也十分照顾Jisoo。

BLACKPINK今年5月至8月陆续在澳门、曼谷、悉尼、伦敦、巴黎开唱，回来之后的第二天两人都会在龙山约会，安普贤亲自开车前往。 据身边人透露，因为Jisoo是众所瞩目的世界级明星女团成员，所以约会地点十分受限。

D社公开多张在停车场拍摄的照片，其中可见安普贤总是穿著轻便休闲的T恤短裤、用帽子口罩和太阳镜遮掩面容，有时还带著打包的美食，十分体贴。



安普贤作为K-Drama新星十分忙碌，7月就有一部主演电视剧和一部综艺同时播出。 但据身边人透露，安普贤对Jisoo十分照顾，因为Jisoo在韩国时间不多，安普贤都会调整自己的日程来配合Jisoo。

Jisoo今年28岁、身高162cm，安普贤35岁、187cm，年龄和身高分别相差7岁和25cm。 但比起不同，两人有更多共同点：Jisoo对表演很感兴趣，之前主演过《雪降花》; 安普贤也为新剧《今生也请多指教》演唱了OST。 两人在表演、歌曲、时尚方面都有很多相通之处，对彼此十分体谅，正在以成熟的方式交往。





对此，Jisoo已向D社表明态度：「正在开始的阶段，所以十分小心。 有好感。 正在一点点互相了解的过程中。」 安普贤也表示尊重Jisoo的说法，承认恋情。

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