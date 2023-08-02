ITZY新歌〈CAKE〉反应两极化！网评：成员们实力出众，但JYP无法再站稳第一线的女团音源强者

即使旗下拥有 TWICE、ITZY、NMIXX 这些实力坚强的女子偶像团体，但JYP娱乐近期的音源似乎无法像过去一样，气势减弱了不少，也有粉丝认为宣传跟风格定位等等，公司失去了许多能和一线团们竞争的策略。（大家觉得ITZY的新歌〈CAKE〉如何呢？）

人气女团 ITZY 在7月31日推出迷你七辑《KILL MY DOUBT》，并以全新主打歌〈CAKE〉回归，她们与知名作曲家黑眼必胜合作，旋律轻快洗脑且充满夏日风味，成员们也展现出迷人兼具帅气的面貌。



▼〈CAKE〉MV：



虽然在刚公开时收获了名列前茅的成绩，并在youtube上成为流行趋势的一位，但在国内的知名音源平台上都没办法冲进主要前十的排行位置，举例：下午三点半时，melon 的 HOT100 排在63名，genie的TOP200排在111名，新歌才刚公开1~2天排行就在下降状态，以 ITZY 的名气和实力，公司如果在大力推广宣传一下，是不至於这么后继无力，目前看来是非常可惜。



目前网友反应偏向两极化：「新歌刚好是我喜欢的类型，CAKE重复的段落很有记忆点」、「说实话国内反应不是很好，排行一下子就掉落到后半了」、「感觉不像是主打歌，反而像是后续曲之类的」、「很喜欢ITZY，但这次似乎没有眼睛为之一亮的感觉」、「公司到底在干嘛？没有在认真推广孩子们的感觉」、「其实ITZY的风格很强烈，但感觉近期JYP的选曲.风格定位.宣传都很差」、「明明很好听，为什么MV跟音源都冲不上来TAT」、「虽然不像以前那么强烈，但这种舒服的感觉我也很喜欢，ITZY加油！」、「成员们实力出众，但JYP无法再站稳第一线的女团音源强者的称号」

成员们的实力向来无人质疑，但这次的选曲似乎没有很成功，大家听完觉得如何呢？



▼〈CAKE〉表演版本：



▼〈CAKE〉SHOWCASE：



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