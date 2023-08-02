TWICE首支小分队「MISAMO」新专辑《Masterpiece》强势攻占日本榜单冠军一位！

人气女团 TWICE 的首支小分队「MISAMO」新专《Masterpiece》拿下排行冠军，主打歌〈Do not touch〉风格性感又迷人。

由 Mina、Sana、Momo 组成的 TWICE 首个小分队 MISAMO 於26日发行了新专辑《Masterpiece》，在最新 Oricon 周专辑排行榜上创造了新纪录。 昨日官网公布，《Masterpiece》以发行首周 15万5000张的销量成绩，登上 Oricon 周专辑排行榜（2023.7.24-7.30）的第一名。特别是在2023年，MISAMO 的强大影响力创下了日本女艺人中最高的首周销售记录。



▼〈Do not touch〉MV：



另外，根据 Billboard Japan 官方网站31日报导，《Masterpiece》以发行首周销量20986张的成绩，登上了 Billboard Japan 周榜专辑销售榜（7.24-7.30）的榜首。 还登上了当地最大唱片行 Tower Records 的综合专辑周榜（7.24-7.30）榜首，并登顶各种专辑排行榜，成绩相当惊人。



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