【韩网热议】SM新男团RIIZE中被赞颜值高的成员元彬！网民：人如其名

SM娱乐终於公开了新男团RIIZE 7人的全貌。

「RIIZE」结合了「Rise」（上升）和「Realize」（实现）的意思，包含了一起成长、实现梦想的含义，由将太郎（Shotaro）、银石、成灿、元彬、胜汉、昭熙、 Anton（李灿英）等7名成员组成，将於9月正式出道。



从SM娱乐公布RIIZE即将出道开始，新男团就备受关注，他们是SM娱乐继asepa之后时隔2年才推出的爱豆团，8月1日SM娱乐公开了全员的官方照片，成员元彬首次露脸，即刻就在韩网掀起热议，theqoo上有人开帖大赞他的颜值，吸引广大网友留言：



1.这个长相一看就是SM相

2. SM就是SM，选人这方面没输过

3. 看到照片我就开始感叹了，太帅了

4. 求求你了，一定要好好长身高，不要是个矮冬瓜

5. 听说他很会跳舞，就是身高不高

6. 好像 ENHYPEN 的JAKE啊

7. D.O+任时完+铉辰的感觉

8. 这张脸就长得很有趣

9. 居然不是艺名，本名就是元彬，如果长得不好看的话可能从国小开始就被同学嘲笑了，看到他这张脸可以接受他叫元彬

10. 这就是我无法出坑SM的原因，颜值太高了

11. 真的有D.O.的感觉，不过有些地方他的个人特色又很明显

12. SM很擅长挖掘那种带点模特脸的人，我觉得有点像SUHO+成勋

13. 一见钟情脸

14. 这张脸加上这个名字，就是王炸啊

15. 第一眼就爱上了，身高再高点的话完全就是我的菜

16. 脸如其名，这种颜值为什么我在街上一次都没看到过

17. 果然长成这样的孩子都会被SM抓走

18. SM到底是在哪里发现这些孩子的

19. 他肯定是门面

20. 帅到我想骂脏话

出处：https://theqoo.net/hot/2877239841?filter_mode=normal&page=2

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