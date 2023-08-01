Highlight成员梁耀燮台北SOLO演唱会9月24日中秋前夕登场!

被「Light（官粉名）」形容笑起来甜到出蜜，帅起来可拨云见日的韩系实力团Highlight全才成员梁耀燮，确定将以个人之姿，订於9/24晚间六点，於「TICC台北国际会议中心」举办「2023 BITTER SWEET：YANG YOSEOP SOLO CONCERT in TAIPEI」！自今年2/4以Highlight全团之姿於台北举办运动会后，所有「Light」便心心念念，期待能再次快快见到成员，而这个许愿池确定成真！梁耀燮开心宣布，将带著最精彩的演出内容，在9/24中秋前夕抢先与大家开心团圆！

亲切宠粉出名，梁耀燮自6/13开通个人YOUTUBE频道「@seopway105」，第一支影片便上传了个人演唱会D-3 vlog，公开幕后准备演唱会的点滴过程，让粉丝一探他私下最真诚的模样，梁耀燮说：「很想念大家，你们对Highlight的支持总是没少过，好希望能马上把最精彩的舞台跟你们分享，到时请务必多多指教！」。脸蛋零死角，能唱、能跳、能演又能可爱搞笑，梁耀燮的多才多艺，让他被订为「全才型艺人」，听到这样的盛赞，梁耀燮谦虚表示，一切都要归功於家人、Highlight与工作团队的支持，让自己成长的每一步都走的踏实，他也感性的说：「当然还有绝不会忘记、绝不会舍弃的Light！没有Light，Highlight不可能有今日成就！」，聊到这次单枪匹马，可谓是首次以个人之姿在台北表演，梁耀燮难掩期待，与所有Light相约的说：「希望大家都要来喔！」。而贴心的他也特别谢谢每次造访时，受到大家的热情照顾与款待，俏皮的他立刻又搞笑表示，很期待届时的美食飨宴，「我会好好的帮其他Highlight成员吃好吃满，这个任务肯定不能少的！」。



自2018年於首尔与东京成功举办完个人CONCERT后，梁耀燮每一肢体律动所散发出的魅力，加上细腻的美声嗓音，都总是让台下粉丝感动不已，时隔五年，梁耀燮日前於6/10、11两天於首尔，7/20、21两天於东京举办了个人SOLO CONCERT，由於经典好歌太多，因此更增加这次CONCERT的期待与丰富度，这次移师台北举办，粉丝务必不能错过！韩系人气实力团Highlight全才成员梁耀燮，订於9/24晚间六点，在「TICC台北国际会议中心」举办「2023 BITTER SWEET：YANG YOSEOP SOLO CONCERT in TAIPEI」。

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