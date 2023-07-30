【韩网热帖】在 HYBE 公司门口进行卡车示威的 LE SSERAFIM SAKURA 中国粉丝团

近日 LE SSERAFIM SAKURA 中国粉丝团在 HYBE 公司门口进行卡车示威

示威标语：

停止对SAKURA的区别对待

MV里份量比马还少的成员-SAKURA

舞台上镜头还没伴舞者多的成员-SAKURA

只拒绝SAKURA一个人的个人资源

为什么失误都怪在SAKURA一个人身上

无能的经纪公司做好自己的本份吧

出道前个人海报一个月一次，出道后个人海报一年一次

每次都是一样的发型，一样的妆容，是故意的吗？还是化妆师太无能？停止让人无法理解的造型，改善SAKURA的造型

韩国网民评论：

1.因为她唱歌跳舞都不行才镜头少啊

2. 如果我是她的话，可能会讨厌（这种卡车示威吧）

3. 粉丝是真的不明白她份量少的原因吗？？ 还是粉丝觉得她唱的真的很好

4. 怎么说呢，其他成员也是出道之后个人画报一年才拍一次啊

5. 我反而觉得SAKURA出道之后形象变好了，公司对她的妆造很上心，出道前根本不会有这种争议，公司明明就有好好帮助她活动啊

6. 我不是SAKURA的粉丝，每次看到卡车示威都想说粉丝适可而止吧

7. 把SAKURA局限在爱豆身份里确实蛮可惜的，但是她最终还是要回日本活动吧

8. 画报之类的应该是没有商家找她，而不是公司不让她拍

9. 也不想想安可LIVE舞台上她的实力，还想要争取更多的镜头？

10. 你们还不如让她直接solo

出处：https://theqoo.net/hot/2872916462

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