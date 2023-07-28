《为你心动》泽演半人半吸血鬼竟成为追击目标！母胎单身元志安未察觉自己已被爱情包围（EP.9 –10）

[有雷] 《为你心动》（《心跳》）学长开始转腹黑！泽演吸血鬼身分似乎暴露，而半人半吸血鬼的他身体也出现异状，必须赶紧变为真正的人类，於是他向元志安坦白需要她充满爱意的血，元志安虽然想帮忙，但却觉得不得其门而入。

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宣于血（泽演饰）因转变为人类未成功，出现身体不适的频率也越来越高，他经过猫妖提示必须赶紧喝下女主角充满爱意的血，才可百分之百成为人类。他之前在街头展现出力大挡车的绝技，竟被学长新代表（朴康贤饰）看到了影片，怀疑起宣于血的身分，而学长自己也突然休克昏倒，依照家族祖先传下，必须治好这疾病的话，就要喝下半人半吸血鬼的血。



经营著民宿的朱仁谐（元志安饰），每日为了促进生意而烦恼，宣于血虽然鼓励她与学长发展恋情，但仁谐为了生存，根本没心思谈恋爱，这让宣于血遇到难题，决定自己也努力让仁谐感受到爱。在此同时，难代表（尹邵熙饰）也想对宣于血发动攻势，一直想假装记起了前世，但宣于血要求再度拥抱她时，似乎没有太多感觉。



宣于血的朋友们告诉他，若希望得到仁谐的帮忙，应该也送出仁谐最需要的东西。宣于血想来想去，决定向仁谐提出提议，只要自己达成了目标，真正变成人类，届时他就离开这栋古宅，让仁谐完全拥有这栋房子。仁谐想了想，却觉得这栋房子是因为有了宣于血才充满乐趣，於是拒绝了这个提议。



为了促进民宿的生意并扩大宣传，难代表提出了举办一场复古派对，并告诉仁谐她想要在这派对上向宣于血告白，也告诉学长新代表应该在派对上向仁谐表白，不过新代表已经开始怀疑宣于血以及他的朋友们并不是人类，於是前来派对只是来印证自己的想法。宣于血在派对上邀请了仁谐共舞，美妙的双人舞姿闪瞎众人，学长与难代表的恋情计画看来没有成功。



宣于血在准备派对时，为了准备一套帅气西装而来到了洋服店，在报上姓名时，老板竟拿出一套多年前早已准备好的订制服！并表示有人已订制好并指定送给宣于血，此人就是管理著古宅的朱管家，也是朱仁谐的父亲。到底他是否遭遇不测才会突然人间蒸发？



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