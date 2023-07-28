MONSTA X Shownu后台合照手中惊现电子烟！官号紧急删照重PO

昨天MONSTA X小分队「Shownu & 亨愿」出演《M！Countdown》宣传新歌《Love Me A Little》，一张后台照片引起激烈讨论。

「Shownu & 亨愿」是MONSTA X出道8年来首个小分队组合，本月25日刚刚发行首张迷你专辑《THE UNSEEN》，昨日来到《M！Countdown》进行第一次宣传舞台。



《M！Countdown》官方Twitter PO出两人的4张自拍合照，随后又删除再重新PO出。 原来是因为其中一张合照里，拍到了Shownu手中拿著电子烟......



目前官方Twitter里只剩除了问题照片之外的3张照片：



这件事在网友中引起激烈讨论，大部份认为成年人抽烟是个人选择，但作为公众人物、在公共场合吸烟就是不妥。 而且自拍用的手机应该是Mnet专用机，Shownu面对工作用手机仍这么不小心，也让人叹气：「他们有未成年粉丝，明知这是给粉丝看的照片，不应该更谨慎吗？」 「在职场还非要拿著烟拍照，脑子还好吗？」 「吸电子烟是无所谓，但如果室内吸烟真的要反省」「也可能是在室外吸过刚回来」「他之前也曾在团综被拍到室内吸烟」「工作人员应该好好检查啊，是因为看起来太自然吗？ 烟在电视上都要打马赛克的啊」「幸好是成熟形象，如果是清凉少年美的概念，应该被骂超惨」「作为MONBEBE不感到惊讶或生气，但也没有护航的想法，只希望管理好嗓子」。



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