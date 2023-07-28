《国民死刑投票》8月10日首播！朴海镇＋林智妍＋朴诚雄压倒性的演技与气势不容错过！

SBS新剧《国民死刑投票》即将於8月10日首播，本剧改编自同名网路人气漫画，剧情描述以恶质的犯人为对象进行全国国民死刑投票，在试行这制度时追逐著一位不详犯人的故事。由朴海镇、林智妍以及朴诚雄主演。

许多观众们都在期待这部作品，原因是网路漫画人气已获得肯定，以奇特的想像力为基础，加入了更有冲击力的设定，强烈的故事线，以及演技备受肯定的演员们，对特定犯人展开了追击，悬疑剧情更为这部作品增添紧张感。在开播前必须先知道的观前看点以及三位大演员在剧中的挑战与突破。



朴海镇展现聪明又干练的形象，本次在《国民死刑投票》中饰演有些粗暴又行事鲁莽的刑警金武灿一角，在每部作品中都展现演技实力的朴诚雄，在本次作品中则饰演法学家，并因为亲手杀害了对8岁女儿性侵的犯人而自首的权硕柱，而近期常饰演反派的林智妍则是在本剧中变身为正义爆棚的疯狂警察珠贤。



《国民死刑投票》制作方也公开了最新的海报，以黑色为背景衬托出朴海镇、林智妍、朴诚雄三人的坚定眼神，加上了简短的一句话「死刑已经开始了」预告了本剧走向。制作组更表示三位演员压倒性的演技实力，绝对是大家相信而看的理由，也为这部作品增添了更多看点，更大赞「有了这三位演员的加持就如同获得千军万马」，对这部作品相当有信心。《国民死刑投票》将於8月10日率先首播两集，之后每周四公开一集。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻