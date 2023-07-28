朴叙俊《文明特急》回顾演艺生涯两大尴尬时刻「与池晟当众bobo & 《三流之路》撒娇」，脱力感慨：「只希望今天快点过去」

昨日公开的《文明特急》请来李炳宪、朴宝英、朴叙俊做客宣传新片《水泥乌托邦：末日浩劫》，聊到过往两部作品时，朴叙俊露出难为情的神色XD

MC JaeJae提到朴叙俊2015年拍了《Kill Me Heal Me》和《她很漂亮》两部剧，其中和池晟有一场在街头当众bobo的戏，据说是临场发挥？ 朴叙俊表示确实有这个印象，但更震惊的是拍摄场地一早就向观众公开：「我们要从咖啡厅跑到那边，但观众来得太多了，只好把观众也都拍进去。 就连那个（吻戏）场面大家也都看到了... 所以更加感觉丢人。」



《Kill Me Heal Me》这场bobo戏确实是临时加的，不过据池晟回忆，虽然电视剧里看起来是耀娜主动，但拍戏时其实是朴叙俊最先靠近！难道朴叙俊已经选择性删除这段记忆XD



接著聊到《三流之路》朴叙俊和金智媛经典的「撒娇对决」！当时剧本里的台词真的写著仿佛舌头短一截的「宝宝口音」，很多观众留言说「演员真的不简单、如果是我真的会逃跑」。 朴叙俊一脸脱力地说：「那场戏真的현타来了（*瞬间拉回现实、感到羞耻），希望今天一天快点过去。」



▽一起来回顾朴叙俊和金智媛的撒娇对决XD虽然演员拍得很辛苦，但观众看得很开心：



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