应援小物随身带！ Red Velvet & NCT & aespa推出「迷你应援手灯护唇膏」，可爱值爆表、非粉都想入

韩国爱茉莉宣布推出3款与K-POP偶像合作的护唇膏，分别是Red Velvet、NCT和aespa，不仅外包装设计成各家应援手灯造型，膏体颜色也跟代表色呼应，看完只想问：能不能每个团都出？！

爱茉莉太平洋是韩国一家大型美妆保养品公司，赫拉、兰芝、雪花秀、伊蒂之屋、悦诗风吟等耳熟能详的品牌都来自他家。 昨日爱茉莉通过官方SNS宣布推出3款与SM娱乐合作的迷你应援手灯护唇膏，分别是Red Velvet、NCT和aespa：



Red Velvet的护唇膏外型跟「泡菜饺子」应援手灯一模一样，膏体颜色则是Red Velvet的应援色「珊瑚粉色」，从内到外都完美：



NCT的护唇膏沿用了应援手灯的四方形设计，膏体看起来是萤光绿，其实是NCT应援色「珍珠Neo香槟色」：



aespa护唇膏也沿用了应援手灯的设计，因应应援色是「极光色」，唇膏做成透明质地夹杂彩色闪片的形式，真的太美了：



韩国网友纷纷对联动这次赞不绝口，表示非粉看了都想入手，敲碗爱茉莉跟更多男团女团合作，例如SHINee、少女时代、EXO、RIIZE……最好把每一家的手灯护唇膏都出个遍XD 这组迷你应援手灯护唇膏将於9月23日上午10点（韩国时间）在爱茉莉线上商城、SMTOWN &STORE以及Ktown4u同步上架。

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