NewJeans只是「人气商品」？ 这么想的话，HYBE永远无法发展壮大

韩国知名律所金&张（Kim & Chang）出身的律师批判了HYBE娱乐近期的所作所为。而金&张一直都是HYBE娱乐的代理律所，因此该律师的言论引发了广泛的关注。

YouTube频道「进击的高律师」讨论了NewJeans的紧急直播、闵熙珍的临时股东大会以及董事任命禁制令相关内容。 当天，高律师介绍了自己旧影片下的一则评论。

在该评论中，作者A先生表示：「放任忘恩负义的人不管，似乎带来的HYBE风险更大。反正NewJeans在多厂牌公司中只是一个热门商品，所以我认为应该清除背叛者，并且连同支持他们的人都连根拔起。 」对此，高律师向订阅者们念了自己当时的回复，他写道：「但是，以将艺人视为热门商品的心态，HYBE未来能否迈向伟大的公司、取得发展还是个疑问。 」



高律师解释：「我认为理所当然的事情，实际上有相当多的人却持相反的观点，反而认为HYBE所属的艺人只是热门商品，所以要连同支持背叛者的人一起铲除。 」高律师表现出了承认不同观点的态度。

高律师还预测NewJeans的紧急直播将在法庭上发挥力量。 他说：「当公开狙击HYBE时，从客观上来说NewJeans失去的东西多於获得的东西。 即便如此，她们之所以采取这样的行动，是因为真诚，因此也能够在法庭上发挥作用。 」



9月11日NewJeans的成员们通过YouTube进行了紧急直播，公开爆料了她们在HYBE公司内部所遭受的孤立与排挤，同时要求ADOR的前代表理事闵熙珍重新回到团队中。 为了表达她们的坚定立场，成员们在直播中向HYBE发出最后通牒，要求在9月25日之前让闵熙珍复职。 她们明确表示，如果要求不被满足，将采取进一步行动。



*延伸阅读：NewJeans瞒公司召开线上记者会，要求闵熙珍重回ADOR！控HYBE不保护艺人&爆社内霸凌：他团经纪人禁止成员打招呼

此次直播引发了粉丝和公众的广泛关注和强烈反应，粉丝们纷纷表达对NewJeans的支持，并对HYBE的管理方式提出质疑。 与此同时，这一事件也引起了法律界的关注，有法律专业人士认为，NewJeans公开表达自身处境的行为可能会对后续的法律纠纷产生影响，尤其是如果涉及到艺人合约纠纷或公司内部决策的合法性问题。



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