《模范计程车3》即将制作，剧组在招募青少年演员！观众：「要原班人马啊、林女士和王道吉要见面了吗」

《模范计程车2》（模范的士2）最后一集中，金道奇（李帝勋 饰）为了调查因为投诉军中性暴力事件而受到二次伤害，最后选择自我了断的女军中士的案件，潜伏军队。

金道奇在军中与陆军中尉吴美书（文彩元 饰）相遇，两人只有眼神交流，并没有说出任何台词，让观众们都非常好奇他们的过去到底发生了什么事。



大结局播出后，SBS方面就正式官宣确定制作《模范计程车3》，只是拍摄时期等具体事项尚未决定。李帝勋采访时也透露：「我个人非常想拍，虽然想和彩虹运输家人们一起合作，但无论是时间上还是各自都有日程，希望能够达成协议。如果在没有他们的情况下制造故事，我会反对的。」



近日，在网路流出《模范计程车3》正在招募青少年出演者的讯息，招募角色有：不良学生、学生和行人等，招募对象是14～19岁，性别不限。这也让观众纷纷表示：「要原班人马啊」、「林女士和王道吉一定要见面啊」、「这应该是马上要开拍了吧」、「好期待」、「希望明年可以看到」等等。

모범택시3…. 이게 벌써 된다고…? ㄴㅇㄱ

예지니 바쁘겠다….pic.twitter.com/8cluJR2rGW — 표표 (@yjinp_fan) July 26, 2023

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