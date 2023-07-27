赵寅成形容李光洙是「疼痛的手指」、「受疼爱开出的花」，感动没几秒后韩孝周就大歪楼XD

Disney+原创韩剧《MOVING 异能》即将上线，主演车太铉、赵寅成与韩孝周来到刘在锡的「长舌脱口秀」《藉口罢了》（只是藉口）作客，因为来客都和李光洙很熟，李光洙一如往常不在场又成了节目话题XD。

刘在锡向赵寅成发问：「光洙对你来说是什么？」赵寅成没想太多便回答：「是疼痛的手指*。」韩孝周笑了一下露出心疼的表情问：「为什么？我们光洙欧巴怎么了？」刘在锡倒是拍手大笑，很同意赵寅成的形容。（*疼痛的手指아픈 손가락：意指一个人特别在意、比较脆弱的地方，意近中文「心中最柔软的一块」。）



「光洙真的很需要人照顾，他本身很柔弱，但头脑却很好，所以很容易受伤，自己就会搞出很多让自己难受的事情。」赵寅成说著说著，刘在锡卸下了笑容大叹：「说得很对啊！」赵寅成接著表示前阵子看他和金宇彬、都敬秀走路的背影，才真正觉得他长大了，与刘在锡互相说彼此照顾了李光洙很多，「就是这样在那么多人的爱里，开出了那么一朵花，（李光洙）成为了很好的人」。



但没想到，众哥哥们照顾李光洙的事让人感动不到几秒，韩孝周就大歪楼破坏：「真的是很长的一朵花。」赵寅成还能马上接哏，一边比动作：「要这样缠绕一下。」换车太铉说：「那不是藤蔓吗？」



讲一讲众人就想念起李光洙了，后头话题也几次绕回李光洙身上，包括刘在锡提到在李光洙家很自在，原本说好待2小时，结果随便就延长成了6、7小时，李光洙一个人要应付他和池锡辰，都不敢吭声搞得自己满头大汗XDD。以及赵寅成提到李光洙运气真的很背，出去玩常常都他买单，而坏运最后跑到金宇彬身上。



看完这集，因为李光洙太有存在感，底下网友留言「还以为李光洙也出演了」，也有人敲碗「赵寅成Family」（赵寅成、李光洙、金宇彬、都敬秀）和「藉口罢了Family」（刘在锡、曹世镐、南昶熙、李栋旭）可以聚一下，因为「感觉会很有趣」。

▼完整节目（赵寅成形容李光洙约於14:41起，刘在锡在李光洙家、赵寅成Family旅游的买单故事约37:17起）



*延伸阅读：‎李光洙也来到刘在锡YouTube节目乱聊！穿著毛茸茸像路人的狗，还乱聊捡地上巧克力来吃XD‎、‎刘在锡问柳演锡：「Starship？演锡在光洙的公司？」车太铉：「什么叫光洙的公司？他有那么伟大吗？」‎

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