你快去和大龄男人相亲吧！李孝利现场撮合，严正化表情超尴尬，无理vs综艺效果

李孝利本人估计也没想到，自己催婚严正化的言论竟然会掀起热议，甚至引发了部份女网友的不满。

最近金完宣、严正化、李孝利、BoA和MAMAMOO华沙共同合作了一档名为《Dance歌手流浪团》的节目，辗转於韩国各地举办街头演出。



前不久播出的节目中，几人前往市场购买舞台上需要的服装和鞋子，一家鞋店的老板是一名中年男性，大家简短的寒暄之后得知这位老板尚未结婚，老板半开玩笑半地说认真道：「我要赚钱娶老婆，有合适的人选就介绍给我吧。」 李孝利听完之后就撮合姊姊严正化和鞋店老板，笑著对严正化说：「和他打个招呼吧」，严正化听完之后一脸惊讶，接著无可奈何微笑著拒绝了。



相关场景在韩网上掀起热议，有网友指出虽然是为了综艺效果而在玩梗，但李孝利无权强行让严正化当场相亲，根本没考虑过严正化的感受。 还有网友评论：「不要再催婚严正化了」、「李孝利现在这麽口无遮拦吗」、「严正化表情都僵硬了，完全就是在强忍」、「老实说李孝利真的很无礼」、「对严正化和老板来说都很失礼等」、「换作我是严正化，当场就要骂人了」。 也有部份网友维护李孝利，解释她是为了综艺效果才那样说，「开玩笑而已，严正化也没有生气啊」、「只有网友这麽应激」、「一看就知道是在看玩笑啊」、「因为关系好才这样说的吧」等。

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