全球唯一！韩国K-pop高中专业打造歌手&幕后人才，校长信心满满：「很快就会有第二个BTS！」

想成为K-POP偶像，除了签约公司成为练习生，其实还有读正规高中这条路可选！韩国忠清南道这所名为「韩国K-POP高中」的学校，就是全球唯一以K-pop为主题的高中。

韩国K-POP高中（High School of Korean Pop and Performing Arts）表演艺术系共有9个专业，包含主唱、舞蹈、歌舞、饶舌、MIDI、键盘、电吉他、低音吉他、架子鼓等专业课程，不仅培养学生成为专业艺人，也传授相关产业知识，旨在帮助 16 至 18 岁的学生在完成学业的同时追求成为Kpop偶像的梦想。 学校还与K-POP大型企划公司、演艺节目等合作，为学生铺平发展道路。



校内不仅有隔音设施完善的个人练习室，也有作曲室、小剧场、录音室、剪辑工作室等等，还从韩国顶级音乐企划公司邀请来30多位专业讲师，包括KBS电视台理事和本部长、YG娱乐等经纪公司的练习生教师等等，对学生进行一对一专业指导。

目前该校共有120名学生，其中一名来自中国。 近年来报名人数不断增多，2020年报名人数和录取人数的比例还是1.8：1，今年已升至3.3：1。



这所学校位於忠清南道洪城郡广川邑，前身是广川高中。 学校在2019年曾面临倒闭危机，校长朴秉圭一度考虑转型为国际学校或足球学校，适逢韩国政府日益重视K-Pop在国际上的影响力，最终决定打造为韩国第一所韩流演艺领域的专门高中。 韩国K-POP高中於2020年正式开学，校长对未来信心满满：「学生中很快就会出现第二个BTS，以及打造BTS的房时赫制作人、为他们写个的作曲家和企划家。」

去年12月，韩国K-POP高中17名师生赴日本奈良县进行民间交流公演、与奈良县知事荒井正吾举办恳谈会，由忠清南道全额提供设备和交通费用。



随著BTS和BLACKPINK等韩国偶像团火爆全球，韩国政府越来越重视K-POP的价值，也有越来越多青少年为追寻偶像梦想而早早进入公司当练习生，不可避免地与同龄学生经历完全不同的成长历程。 但近年来不时有偶像艺人轻生、抑郁等状况发生，令公众重新审视过早出道带来的负面影响。 或许除了当练习生之外，正规K-POP高中可以为逐梦的年轻人提供另一个选择。



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