全球唯一！韓國K-pop高中專業打造歌手&幕後人才，校長信心滿滿：「很快就會有第二個BTS！」

想成為K-POP偶像，除了簽約公司成為練習生，其實還有讀正規高中這條路可選！韓國忠清南道這所名為「韓國K-POP高中」的學校，就是全球唯一以K-pop為主題的高中。

韓國K-POP高中（High School of Korean Pop and Performing Arts）表演藝術系共有9個專業，包含主唱、舞蹈、歌舞、饒舌、MIDI、鍵盤、電吉他、低音吉他、架子鼓等專業課程，不僅培養學生成為專業藝人，也傳授相關產業知識，旨在幫助 16 至 18 歲的學生在完成學業的同時追求成為Kpop偶像的夢想。 學校還與K-POP大型企劃公司、演藝節目等合作，為學生鋪平發展道路。



校內不僅有隔音設施完善的個人練習室，也有作曲室、小劇場、錄音室、剪輯工作室等等，還從韓國頂級音樂企劃公司邀請來30多位專業講師，包括KBS電視台理事和本部長、YG娛樂等經紀公司的練習生教師等等，對學生進行一對一專業指導。

目前該校共有120名學生，其中一名來自中國。 近年來報名人數不斷增多，2020年報名人數和錄取人數的比例還是1.8：1，今年已升至3.3：1。



這所學校位於忠清南道洪城郡廣川邑，前身是廣川高中。 學校在2019年曾面臨倒閉危機，校長朴秉圭一度考慮轉型為國際學校或足球學校，適逢韓國政府日益重視K-Pop在國際上的影響力，最終決定打造為韓國第一所韓流演藝領域的專門高中。 韓國K-POP高中於2020年正式開學，校長對未來信心滿滿：「學生中很快就會出現第二個BTS，以及打造BTS的房時赫製作人、為他們寫個的作曲家和企劃家。」

去年12月，韓國K-POP高中17名師生赴日本奈良縣進行民間交流公演、與奈良縣知事荒井正吾舉辦懇談會，由忠清南道全額提供設備和交通費用。



隨著BTS和BLACKPINK等韓國偶像團火爆全球，韓國政府越來越重視K-POP的價值，也有越來越多青少年為追尋偶像夢想而早早進入公司當練習生，不可避免地與同齡學生經歷完全不同的成長歷程。 但近年來不時有偶像藝人輕生、抑鬱等狀況發生，令公眾重新審視過早出道帶來的負面影響。 或許除了當練習生之外，正規K-POP高中可以為逐夢的年輕人提供另一個選擇。



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