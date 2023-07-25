这是什么神奇的组合！李世荣＆坂口健太郎有望合作新剧《爱过之后来临的》，网友直呼：「好期待」

今日（25日）有相关人士透露：「李世荣、坂口健太郎将出演电视剧《爱过之后来临的》。」

《爱过之后来临的》（사랑 후에 오는 것들）改编自2005年出版的孔枝泳作家和日本津波仁成作家的联合小说。这部作品清新地描写韩国女性和日本男性之间超越国境的爱情，原作受到很多人的喜爱，甚至还登上畅销书排行榜。

对此，李世荣的所属社 Prain TPC 回应：「这是收到的提案之一。」李世荣的作品也是一部接著一部拍，2021年因《衣袖红镶边》大爆红后，接著出演《依法相爱吧》，日前也确定将和裴仁爀、柳善皓搭档《烈女朴氏契约结婚传》。



而坂口健太郎日前宣布9月将在韩国举行粉丝见面会，继2018年以电影《今夜，在浪漫剧场与你相遇》和上个月以《余命10年》访问韩国之后，又传出粉丝见面会、出演电视剧的消息，预示与韩国粉丝的关系将更加亲近。



消息一公开后，也在韩网引发热烈讨论，韩网友：「大发 坂口健太郎 呜呜呜」、「已经开始激动了」、「晕，好好奇啊，两个都是喜欢的演员」、「两个人的年龄也差不多，所以更开心」、「哇 好神奇的组合」、「原作好像是韩国女日本男组合，好新鲜啊」、「虽然不太清楚剧情，但是脸蛋很合拍，感觉会很有默契」等等。



《爱过之后来临的》是文贤成导演的电视剧处女作，他曾执导过电影《极速首尔》、《王的侦探事件簿》等，该剧预计明年年初将往返於韩国和日本进行拍摄。

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