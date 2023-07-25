【韩网热帖】在美国拍摄的《懂也没用的神秘杂学词典》下期嘉宾！

哇塞...这个阵容太厉害了吧～

原PO主分享了tvN节目《懂也没用的神秘杂学词典》下期嘉宾：电影《奥本海默》的导演克里斯多福・诺兰（Christopher Edward Nolan）、主演的小劳勃・道尼（Robert Downey Jr.）、席尼・墨菲（Cillian Murphy）、艾蜜莉・布朗（Emily Blunt）、麦特・戴蒙（Matt Damon）。此外还有电影评论家李东真（音）、建筑师刘贤俊（音）、物理学家金相旭（音）、天文学家沈彩京（音）等。



ㅁㅊ 알쓸별잡 첫방송에 크리스토퍼 놀란이랑 오펜하이머 캐스트들(킬리언 머피, 로다주, 에밀리 블런트, 맷 데이먼) 나오네

배우들은 김민하 배우가 직접 인터뷰하나봐pic.twitter.com/3oGXydmTR3 — 앗디 (@heyattidude) July 24, 2023

韩国网友评论：

1. ㄴㅇㄱ？？？

2. 这居然是真的？

3. 妈呀，是诺兰？ 更诺兰的是我（*「诺兰」韩文和「惊讶的」写法相同）

4. 晕，这期必须看

5. 嘉宾阵容是machine 219

6. 毫无想法地点进来，惊得下巴都要掉了ᄋ0ᄋ

7. 天啊我最爱的演员导演全来了

8. 小劳勃・道尼的衣服一如往常kkk

9. 韩国确实诺兰粉超多

10. 大发kkk回到从前那样四处旅行聊天的模式，好开心！

出处：https://theqoo.net/hot/2868165189?page=2#cmt_488

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