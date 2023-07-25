【韩网热帖】在美国拍摄的《懂也没用的神秘杂学词典》下期嘉宾！
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【韩网热帖】在美国拍摄的《懂也没用的神秘杂学词典》下期嘉宾！

综艺   2023年7月25日   星期二12:26   Sani  

（封面图源：tvN《懂也没用的神秘杂学词典》截图）

哇塞...这个阵容太厉害了吧～

原PO主分享了tvN节目《懂也没用的神秘杂学词典》下期嘉宾：电影《奥本海默》的导演克里斯多福・诺兰（Christopher Edward Nolan）、主演的小劳勃・道尼（Robert Downey Jr.）、席尼・墨菲（Cillian Murphy）、艾蜜莉・布朗（Emily Blunt）、麦特・戴蒙（Matt Damon）。此外还有电影评论家李东真（音）、建筑师刘贤俊（音）、物理学家金相旭（音）、天文学家沈彩京（音）等。

韩国网友评论：
1. ㄴㅇㄱ？？？
2. 这居然是真的？
3. 妈呀，是诺兰？ 更诺兰的是我（*「诺兰」韩文和「惊讶的」写法相同）
4. 晕，这期必须看
5. 嘉宾阵容是machine 219
6. 毫无想法地点进来，惊得下巴都要掉了ᄋ0ᄋ
7. 天啊我最爱的演员导演全来了
8. 小劳勃・道尼的衣服一如往常kkk
9. 韩国确实诺兰粉超多
10. 大发kkk回到从前那样四处旅行聊天的模式，好开心！

出处：https://theqoo.net/hot/2868165189?page=2#cmt_488

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