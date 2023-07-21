朴志训凭藉韩剧《弱美男英雄》拿下青龙男子新人奖！获评审「全票通过」的一致肯定：演技多变完美无缺

恭喜 #朴志训～！！！绝对是一位值得信赖、演技出众的好演员。
在近期举行的【2023第2届青龙电视剧大赏】上，朴志训凭藉Wavve热门韩剧《弱美男英雄Class 1》夺得男子新人奖，评委们的审查过程和结果也随之公开。
今年同样经过专家们严格的筛选出候选名单，并由6位认证过的专家作为最终评审委员，加上1位网友总共7人票选出最终获奖者。
朴志训不只是获得了业界和观众们的掌声和肯定，更是在评审之中拿下了7票「全票通过」的一致肯定，实属难得。评审异口同声的表示：「年纪轻轻就能够如此深刻地表达出情感上的各种变化，从动作到感情上都表现的完美无缺。」
Wavve平台也发文恭喜男主朴志训！
박지훈X덱스X최현욱 청룡 소감 모음— Wavve (웨이브) (@wavve_official) July 20, 2023
큰절에 맑눈광 다짐(?)까지
감동과 위트가 넘쳤던 순간들
수상 진심으로 축하드립니다!
JUST DIVE Wavve!#Wavve #웨이브 #웨이브오리지널 #청룡시리즈어워즈 #약한영웅Class1 #피의게임2 #박지훈 #최현욱 #덱스 pic.twitter.com/wZocniRmea
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