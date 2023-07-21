朴志训凭藉韩剧《弱美男英雄》拿下青龙男子新人奖！获评审「全票通过」的一致肯定：演技多变完美无缺
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朴志训凭藉韩剧《弱美男英雄》拿下青龙男子新人奖！获评审「全票通过」的一致肯定：演技多变完美无缺

韩剧   2023年7月21日   星期五15:53   Mico  

朴志训（封面图源：IG@official_parkjihoon、Wavve《弱美男英雄Class 1》海报）

恭喜 #朴志训～！！！绝对是一位值得信赖、演技出众的好演员。

在近期举行的【2023第2届青龙电视剧大赏】上，朴志训凭藉Wavve热门韩剧《弱美男英雄Class 1》夺得男子新人奖，评委们的审查过程和结果也随之公开。
朴志训（图源：KBS截图）
朴志训（图源：twitter@wavve_official）

今年同样经过专家们严格的筛选出候选名单，并由6位认证过的专家作为最终评审委员，加上1位网友总共7人票选出最终获奖者。
朴志训（图源：Wavve《弱美男英雄Class 1》海报）

朴志训不只是获得了业界和观众们的掌声和肯定，更是在评审之中拿下了7票「全票通过」的一致肯定，实属难得。评审异口同声的表示：「年纪轻轻就能够如此深刻地表达出情感上的各种变化，从动作到感情上都表现的完美无缺。」
朴志训（图源：IG@official_parkjihoon）
朴志训（图源：IG@official_parkjihoon）

Wavve平台也发文恭喜男主朴志训！

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