NewJeans新歌《ETA》MV全程用手机拍摄！FaceTime开头超有亲切感

女团NewJeans今日正式发行迷你二辑《Get Up》，主打歌《ETA》的MV再次引起关注。

《ETA》是NewJeans新专辑三首主打歌之一，标题是「即将抵达」（stimated Time of Arrival）的缩写。 MV讲述NewJeans成员在party上演出时发现朋友的男友与陌生女生举止亲昵，於是趁演出间隙拍影片传给朋友、随时共享进度，愤怒的朋友立即驱车赶来。



MV画面清晰、运镜流畅，没想到竟是全部用iPhone 14 Pro手机拍摄！这是Apple「用iPhone拍摄」campaign在韩国推出的第二部作品，第一部是去年与朴赞郁导演合作的短篇电影《一场春梦》。



《ETA》导演申宇硕曾与NewJeans合作《Ditto》《OMG》等多支MV，透露称这一次创作剧本时已考虑到必须全程用iPhone拍摄的条件：「《ETA》的特点是歌词很有亲近感、 像和朋友聊天一样，所以用了iPhone的FaceTime（作为开头），动作幅度较大的舞蹈则使用动作模式（action mode）进行拍摄，从而获得稳定的画面。」



Apple韩国YouTube频道公开了MV拍摄花絮，可以看到拍摄时摄影师不断走动、手机晃动幅度很大，但画面依然十分稳定。 此外还运用电影效果模式（cinematic mode）呈现富有纵深感的画面，在光线不足的场景中也获得稳定清晰的表现。



NewJeans新专辑《Get Up》一共收录6首歌，其中先公开曲《Super Shy》已登上英国Official Charts和美国Billboard排行榜TOP 100，《Cool With You》昨日一公开就因梁朝伟和郑好娟的出演引起关注。 专辑预售量更达到172万张，出道仅1年就三次达成百万销量。



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