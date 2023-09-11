少女时代秀英见面会「My Muse」首尔站开跑！唱跳满分加上满满福利送上150分钟精彩演出！

少女时代成员秀英，近年来也相当积极往戏剧方面发展，不久前刚刚终演的电视剧《陌生人》也大受好评，她更将展开海内外巡回见面会演出，9月9日正是第一场首尔站起跑的日子，她也送上了150分钟得满满精彩演出。

秀英近日时常透过SNS分享自己正在努力准备著见面会的照片与影片，为了9月9日第一场的「My Muse」见面会送上完美演出，而她也带来令人难忘的热歌劲舞组曲，以及动人的演唱，更以完美的口才及现场互动与粉丝们共度难忘的时光，所有环节完美呈现送上了长达150分钟的演出。



秀英先是以少女时代的歌曲〈Forever 1〉登场，向大家问候之后，立即透过「我人生中难以忘怀的一句话」与所有粉丝们分享问暖人心的台词，带给大家正能量。接下来秀英更是大跳四代女团的舞蹈，不管是BlackPink、IVE、NewJeans以及LE SSERAFIM都引发全场尖叫，也邀请了韩国女谐星担任特别嘉宾，与秀英在舞台上进行舞蹈对决，更添现场笑声，同时秀英也进行与粉丝们之间的互动游戏，现场气氛相当开心。

电视剧《陌生人》中与秀英合作的演员田慧振、朴成勋以及曾与秀英合作《Run On奔向爱情》的演员任时完、延济旭，也透过影片为秀英送上祝福。在见面会接近尾声时，秀英也感性向所有人表达感谢，她表示在舞台上与大家见面，总是让她觉得兴奋又害怕，也觉得自己是很有福气的人，除了感谢到场的粉丝们，也谢谢所有公司同仁、现场工作人员、舞蹈组等所有为了今日演出而付出的人，现场充满了感动气息。



秀英一连串的见面会「My Muse」，接下来将於9月20日来到日本横滨，9月23日大阪，10月1日泰国曼谷，以及10月15日的台北最终场，陆续与亚洲各地的粉丝们同乐。

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