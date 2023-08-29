8月新剧《残酷的实习生》罗美兰挑战「妈」的多重演技！《纯情拳击手》李相烨引领天才少女金素慧夺胜！

8月又有新剧开播啦！「写实职场」的《残酷的实习生》＆「励志热血」的《纯情拳击手》，还有不同类型的《无用的谎言》和《恋人》正在热播中！

首先是在11日首播由罗美兰＆严志媛主演的《残酷的实习生》，该剧讲述打破7年空白期，以实习生的身份重新回到职场的「高海罗」从成功的同期「崔智媛」那里得到隐秘且残酷的提议后，将内心经历的矛盾燃烧成社会生活满级经历经验值的故事。



罗美兰饰演的「高海罗」在过去七年里只专注於育儿和家事，当她意识到自己的名字渐渐被遗忘时，为了找回自己原来的角色和位置，决心重回职场；严志媛则饰演干练、都市化的产品企划室室长「崔智媛」，兼具领袖风范与领导力，为了在职场生存而不择手段，两位实力派演员时隔9年再次合作，果然超精彩 ！剧情反映现实生活，罗美兰饰演的「职场妈妈」真的让不少人有所共鸣，首播更获得不少观众正面评价。

接著是21日「热腾腾」首播的《纯情拳击手》，该剧由李相烨＆金素慧主演，讲述世界排名第一的拳击选手李权淑在令全韩国为之疯狂后突然引退并销声匿迹；某一天体育经理人的出现并提出一个让她无法拒绝的复出提议，而随之发生的故事。



金素慧为了诠释天才少女拳击手「李拳淑」，开拍前先进行三个月的拳击特训，体重也增重不少；之前总是以暖男形象（综艺是搞笑形象 XD）闻名的李相烨，这次则进行了大变身，饰演S&P体育经理人「金泰英」，是业内所有人皆知的混蛋，不过...很期待他这个角色之后会有什么样的反转呢！

此外，还有各种不同类型的韩剧持续创造热门话题！田慧振＆崔秀英主演的「大黑马」《陌生人》剧情爆笑，获得不少好评，21日大结局收视更刷新自身新高，金所泫＆黄旼炫主演的《无用的谎言》剧情又治愈又暖心，好期待最新一集两人更「近一步」的发展啊！南宫珉＆安恩真主演的古装剧《恋人》收视也逐渐攀升，时隔10年再次挑战古装的南宫珉，真的是做了很多准备，语气、氛围整个都很不同，大家都有看了吗？

而以上节目‎「黄Viu煲剧平台」均持续更新中，香港观众可以免费紧贴进度，千万别错过啦～！

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