人气男团 SEVENTEEN 的粉丝们周三后出现改名叫「草莓」的热潮！

SEVENTEEN 频道的官方短影片剪辑师下的标题：「从今天开始我叫金草莓。」

男团 SEVENTEEN 於每周三推出的热门团综节目《GOING SEVENTEEN》EP.85中，成员们到草莓园摘草莓的小游戏里，引发了令CARAT粉丝们想改名（取绰号）的一波热潮。





每摘下一颗草莓就要喊：「草莓啊，我爱你。」游戏开始后Hoshi补充说明道：「据说跟草莓说我爱你，草莓会更好吃哦。」DK也在一旁附和：「对啊，要多跟草莓说一些甜言蜜语才行。」夹在中间的圆佑也乖乖照做。



▼官方短影片剪辑师下的标题：「从今天开始我叫金草莓。」（金氏在韩国是大姓，也或许剪辑师真的姓金）



这一集播出后，许多网友和粉丝们都表示想要改名叫「草莓」，出现了许多自行改名（取绰号）的风潮，像是金草莓、李草莓、朴草莓、崔草莓、郑草莓、尹草莓、韩草莓…等等各种姓氏加上草莓的留言都出现了，大家是什么草莓呢？

PS：草莓的韩文为「딸기」，发音是「ddar-gi」，中间的r记得要稍微卷舌！



▼《GOING SEVENTEEN》EP.85，从影片 14:09 开始，可以一直听到成员们对草莓说我爱你的片段：



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