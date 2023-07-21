《换乘恋爱2》成海恩郑贤圭人气真的火！参加青龙电视剧大赏和宋慧乔&车银优等顶流同框，韩网民：气质完全不输明星

《换成恋爱2》之后，人气CP成海恩和郑贤圭人气大爆发，两人也受邀出席了第2届青龙电视剧大赏的红毯仪式。

19日晚，第二届青龙电视剧大赏隆重举行，崔岷植、河正宇、宋慧乔、秀智、李东辉、林智妍等多位重量级明星带著各自的作品前来。 当晚除了明星非常耀眼之外，因恋综《换乘恋爱2》而知名度大开的成海恩和郑贤圭也有份亮相。 红毯上，海恩身穿一袭白色缎面露肩礼服登场，转过身去则是露背造型，大走性感路线。 而贤圭则以端庄的西服现身，自信地走在红毯上，还不忘和周围的媒体、粉丝打招呼。 晚会结束后，还有别家演员的粉丝拍到他俩离开的场景，贤圭走在前面，头也不回的往后伸手，海恩立即牵住对方，两人手牵著手离开，场面如同电影中的一幕，看得CP粉们直呼太甜了。



미친 청룡 끝나고 손잡고 가는 해은현규래 입꼬리 귀에 걸림; pic.twitter.com/5c03vLC7ze — 양철 (@yangcheol2) July 19, 2023

虽然颁奖礼上明星云集，但海恩和贤圭的颜值也没有被辗压，两人通过IG公开了与秀智、宋慧乔、车银优、林智妍等明星的合影，贤圭调侃自己是「想要看明星才来的」，看得不少网民震惊，纷纷表示：「海恩和贤圭现在真的火了」、「站在明星身边也不输啊」等。



현규 혜교

현규 수지

현규 차은우



이 투샷 사진이 뜬다고? pic.twitter.com/lm16o1RwKU — 빈 (@binri_) July 20, 2023

海恩和贤圭在《换乘恋爱2》中成功牵手，并在现实生活中也继续著爱情，因为前男友而伤心欲绝的姊姊和眼里只有姊姊的奶狗弟弟，这对新颖的CP组合大圈粉，两人的恋情也受到了广大观众和网友的祝福。 贤圭当时在节目中说的那句「姊姊，明天见」一度成为网路热词，就连不少明星都纷纷模仿。 而海恩也在节目之后IG粉丝数突破百万，成为节目的最大受益者。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻