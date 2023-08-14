【本季黑马】《陌生人》收视急升三倍：崔秀英追星成功！与田慧振演母女圆梦

最近的黑马——《陌生人》大家都追看了吗？

由田慧振和崔秀英主演的韩国家庭喜剧《陌生人》讲述毫无对策的母亲金恩美（田慧振饰）和洒脱率性的女儿金珍熙（崔秀英饰）像「陌生人」一样同居后，渐渐理解对方并开始建立了信任和感情的故事。剧集开播以来屡创佳绩，韩国收视不但从1.26%急升至3.91%外，更成为ENA电视台史上收视亚军，声势持续向好！



剧中金珍熙时常被热爱自由的母亲逗得哭笑不得，但是二人情如姊妹的关系也让观众津津乐道！近日崔秀英在专访提到，《陌生人》是她期待已久的作品：「我已经很久没有这样期待我的作品播出，平日我会冷静看待已经拍摄完毕的剧集，但是《陌生人》不同，韩国以母女为主角的电视剧不多吧？《陌生人》是一部喜剧，同时又以感人的剧情引发共鸣，透过单亲母亲和女儿之间的关系来表达『全新家庭形式』，我认为很有吸引力！」



作为国民女团少女时代的成员，秀英裙下粉丝无数，原来她也和普通人一样热衷追星，还自爆接拍《陌生人》全因田慧振：「我会选择这部剧集，有80%都是因为田慧振姐姐，能够在一部作品遇上我喜欢的演员，她还饰演我的母亲，我真的很幸运！」对此田慧振亦表示，早有耳闻秀英是自己的粉丝：「很久以前我曾经和秀英通过视像通话，因为身边的好姐妹说她是我的粉丝，所以我便打电话和她打招呼！」能够近距离接触偶像，秀英可说是最成功的粉丝呢！



还未赶上这股韩风的观众，现在可逢星期一、二晚上10时30分在「黄Viu煲剧平台」免费收看喔！



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