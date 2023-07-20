看了泪流满面的SJ《走向疯狂》：圭贤姐姐深怕失去圭贤，银赫心疼姐姐也感谢姐姐

《走向疯狂》两集Super Junior姐弟特辑，E.L.F.都看了吗？虽然一开始以为像节目名说的「很疯」，但时不时却令人泪流满面。

The difference between Eunhyuk & Kyuhyun with their sisters#SUPERJUNIOR #EUNHYUK and #KYUHYUN with their sisters (noona) on Kyuhyun's show on KBS2 걸어서 환장 속으로 / Family World Tour <Walkin’ into Crazy>

July 2, 9, 16, 2023

(KST)#은혁 #규현 #슈퍼주니어 pic.twitter.com/xYywXxJma6 — (@chaalya217) July 9, 2023

圭贤与姐姐雅拉

这个节目特辑的开端，是由於圭贤想慰劳因育儿还有工作两头烧的姐姐雅拉，邀来自己的室友兼平时的旅游好伙伴银赫，还有和雅拉很要好的银赫姐姐素拉，两对姐弟的日本旅程就此开始。



第一集几个人因为排队吃饭受了不少苦，但只有雅拉没有做出任何抱怨，这是有原因的。节目尾声雅拉吐露了心声，表示自己和圭贤从小到大不是很要好也不是会吵吵闹闹的姐弟，但从「那时」开始，就不一样。

雅拉说的「那时」，观众或许一听就知道了，正是圭贤2007年发生的严重车祸，圭贤昏迷了几天后奇迹苏醒。雅拉说自己当时正在奥地利读书，因为机票钱不便宜的关系根本回不了韩国，只能在异地不断为圭贤祈祷，并且下定决心圭贤如果被救活，她会非常珍惜圭贤。圭贤如愿回来了，雅拉说一家人都非常珍惜圭贤，只要他说什么都喜欢、就算是说了讨厌的话也觉得可爱，这也是为什么当其他人都在抱怨圭贤安排的排队美食行程时，只有雅拉是抱持著正向态度。



银赫与姐姐素拉

而银赫则在第二集向姐姐素拉诉说了想说的话。银赫很感谢姐姐在自己不在的时候陪伴妈妈，银赫才说想去日本最大原因是因为爸爸，爸爸在世时没能好好陪伴他去他喜欢的日本。银赫说这段旅程自己不断想起爸爸，但看姐姐都没有表现出来很心疼、很担心。



素拉则说幸好爸爸在世时一家人都相处得很好，「一直以来都只有愉快的回忆，好像没有觉得后悔，只是很想念爸爸」，她也坦承来到日本其实也一直想到爸爸。她对银赫说，自己曾想过没有了爸爸，家庭关系会不会变得不一样，但幸好一切还是和往常一样。

《走向疯狂》Super Junior姐弟特辑，真真实实的让人看见了「家人」的模样吧！

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