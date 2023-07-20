看了淚流滿面的SJ《走向瘋狂》：圭賢姐姐深怕失去圭賢，銀赫心疼姐姐也感謝姐姐

《走向瘋狂》兩集Super Junior姐弟特輯，E.L.F.都看了嗎？雖然一開始以為像節目名說的「很瘋」，但時不時卻令人淚流滿面。

The difference between Eunhyuk & Kyuhyun with their sisters#SUPERJUNIOR #EUNHYUK and #KYUHYUN with their sisters (noona) on Kyuhyun's show on KBS2 걸어서 환장 속으로 / Family World Tour <Walkin’ into Crazy>

July 2, 9, 16, 2023

(KST)#은혁 #규현 #슈퍼주니어 pic.twitter.com/xYywXxJma6 — (@chaalya217) July 9, 2023

圭賢與姐姐雅拉

這個節目特輯的開端，是由於圭賢想慰勞因育兒還有工作兩頭燒的姐姐雅拉，邀來自己的室友兼平時的旅遊好夥伴銀赫，還有和雅拉很要好的銀赫姐姐素拉，兩對姐弟的日本旅程就此開始。



第一集幾個人因為排隊吃飯受了不少苦，但只有雅拉沒有做出任何抱怨，這是有原因的。節目尾聲雅拉吐露了心聲，表示自己和圭賢從小到大不是很要好也不是會吵吵鬧鬧的姐弟，但從「那時」開始，就不一樣。

雅拉說的「那時」，觀眾或許一聽就知道了，正是圭賢2007年發生的嚴重車禍，圭賢昏迷了幾天後奇蹟甦醒。雅拉說自己當時正在奧地利讀書，因為機票錢不便宜的關係根本回不了韓國，只能在異地不斷為圭賢祈禱，並且下定決心圭賢如果被救活，她會非常珍惜圭賢。圭賢如願回來了，雅拉說一家人都非常珍惜圭賢，只要他說什麼都喜歡、就算是說了討厭的話也覺得可愛，這也是為什麼當其他人都在抱怨圭賢安排的排隊美食行程時，只有雅拉是抱持著正向態度。



銀赫與姐姐素拉

而銀赫則在第二集向姐姐素拉訴說了想說的話。銀赫很感謝姐姐在自己不在的時候陪伴媽媽，銀赫才說想去日本最大原因是因為爸爸，爸爸在世時沒能好好陪伴他去他喜歡的日本。銀赫說這段旅程自己不斷想起爸爸，但看姐姐都沒有表現出來很心疼、很擔心。



素拉則說幸好爸爸在世時一家人都相處得很好，「一直以來都只有愉快的回憶，好像沒有覺得後悔，只是很想念爸爸」，她也坦承來到日本其實也一直想到爸爸。她對銀赫說，自己曾想過沒有了爸爸，家庭關係會不會變得不一樣，但幸好一切還是和往常一樣。

《走向瘋狂》Super Junior姐弟特輯，真真實實的讓人看見了「家人」的模樣吧！

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