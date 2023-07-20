【K社韩国小百科】韩最低时薪明年调升240韩元、涨幅仅今年一半，网叹气：「再过十年都不会破万」

韩相关部门昨日决定将2024年最低时薪调整为9860元，比照今年只上升了2.5%，对此劳资双方均表示不满。

韩国最低时薪委员会本月18日召开第14次全体会议，经过彻夜讨论后於19日早晨6点、第15次全体会议中做出这一决定。 此前劳资双方分别提出1万韩元和9860韩元最低时薪标准，投票结果9860韩元提案获得17票，1万韩元提案仅获8票，另有1票弃权。 投票者包括8位劳动者委员、9位消费者委员、9位公益委员。

据推算，明年有65万至334万7千韩国劳动者领取最低时薪。 以每月工作209小时计算，即是最低月薪为206万740韩元。



最近五年韩国的最低时薪依次为：2019年8350元（涨幅10.9%），2020年8590元（2.87%），2021年8720（1.5%），2022年9160元（5.05%），今年9620元（5.0%）。 此前很多人关注明年最低时薪能否突破1万，对於这一结果，很多网友表示失望和无奈：「只涨240元无异於减薪」、「远远赶不上物价上涨速度」、「电费气费交通费都涨成什么样子样子，时薪连一万都不到」、「工作一小时都买不起一碗汤饭、一张电影票」、「收入差距只会进一步拉大」、「地狱朝鲜又来了吗」、「 再过10年也到不了9999韩元」。



此外，今年也是韩国决议最低时薪的过程耗时最久的一次。 韩国从1988年开始施行最低时薪制度，此前最长的审议时间为2016年的108天，今年则耗费了110天之久才达成一致。

*小编想起《社内相亲》里金世正把350万元月薪形容为「像老鼠尾巴一样少」，那么206万月薪是不是可以形容为「像老鼠脚指甲一样少」...



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