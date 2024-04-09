SJ D&E全新节目《要来这边吗？》创立太妍绝对是功臣！狂攀关系要太妍留下XD

Super Junior-D&E最近回归出新辑之外，还马不停蹄开设YouTube频道「东海水与白头赫宰」，同时展开新节目《要来这边吗？》，首个嘉宾邀请到的是SM娱乐老朋友少女时代太妍！

光是Super Junior与少女时代的相遇就有足够话题性，三人间聊天更是笑果十足。先说《要来这边吗？》节目名字何来，原来源自某次典礼是坐圆桌，太妍和Super Junior坐一桌，发现隔壁桌河成云一个人有些冷清，便招手邀他：「要来这边吗？」《要来这边吗？》就以情境剧向来宾招手：「要来这边吗？」开启序幕。



太妍听了节目名字由来，知道了自己是首个来宾，结果银赫东海异口同声：「你是不是以为你是来宾？是三个MC！」这个哏（梗，笑点）便几乎贯穿整个节目，银赫东海一直想和太妍攀关系拉拢她！



牵起的共同点包括「全是鱼类」，东海是「尼莫相」太妍是「波妞相」，银赫是鯷鱼；一团是Super Junior和少女时代，都是多人团出身；三个人住很近可以一起搭车回家；太妍的狗叫Zero，D&E上一张专辑主打歌是〈ZERO〉。



银赫逮到机会就想延揽太妍，当太妍说当嘉宾都很担心的时候，银赫说：「所以叫你来当MC了啊！」还向镜头喊话任何嘉宾有压力的话，就考虑当MC吧！太妍吐露私下生活没朋友、很无聊，银赫：「那要每周都来吗？来这里就不会无聊了！我们出发的时候可以一起带上你。」太妍：「这些欧巴都计画好了啊？」银赫：「INT『J』！」东海：「ENF『J』！」MBTI是ISTJ的太妍听了：「呕……」



▼完整节目



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