BTS柾国时隔2年重回英国BBC！演唱SOLO新歌《Seven》，还翻唱Oasis经典歌曲！

防弹少年团忙内成员柾国日前发布首张SOLO单曲《Seven》，赴英国宣传期间接连出演BBC两档节目《The One Show》和《Live Lounge》，带来新歌及翻唱歌曲的现场舞台。
柾国当地时间20日做客BBC Radio 1节目《Live Lounge》，在2021年防弹少年团全员出演之后时隔2年再次登台，演唱了首支SOLO单曲《Seven （feat. Latto）》，并依照节目传统翻唱了英国摇滚乐队Oasis於2005年发行的歌曲《Let There Be Love》。
被问到在英国的回忆时，柾国表示：「最后的记忆是防弹少年团在Wembley的演唱会。 那段时光也很好，但现在是新的最棒的瞬间。」
柾国还提到其他队友：「成员们通过SOLO活动展现各自的个性和色彩、不断成长，在此基础上，下次聚到一起的防弹少年团应该会更加了不起。 真想尽快看到。」
[#오늘의방탄] BBC Radio 1 Live Lounge 무대를 꽉 채워버리는 명창기특강아지예요 Seven 무대 일주일 내내 보고싶을만큼 폼 미쳤따잉?! #오늘의정국 #정국 #JungKook #BTS #방탄소년단 #JungKook_Seven #JungKookLIVELOUNGE #팝스타강아띠 pic.twitter.com/yn8cxONIrh— BTS_official (@bts_bighit) July 20, 2023
此外，柾国还在当地时间22日出演BBC人气脱口秀节目《The One Show》，在泰晤士河岸边搭起舞台、带来新歌的精彩表演：「一直在等待在粉丝面前表演《Seven》的这一刻。 请期待柾国作为SOLO艺人的全新面貌，以后也会尝试更多风格的音乐。」
[#오늘의방탄] BBC The One Show에서도 라이브 찢은 정국 멋지다~! 멋지다 전정국~! 아미들봐서 더욱 힘이 났어용#오늘의정국 #정국 #JungKook #BTS #방탄소년단 #JungKook_Seven #TheOneShow #영국티비출연강아띠 pic.twitter.com/YyT4wrC4B0— BTS_official (@bts_bighit) July 21, 2023
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