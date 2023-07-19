《今生也请多指教》小情侣甜蜜共度一夜！知音回想起第一世的记忆，居然身边人全都曾出场！（EP.10）

知音一心以为瑞夏是第一世的爱人，怎料当更多的记忆碎片逐渐浮现，拼凑出的是完全不同的故事......

tvN新剧《今生也请多指教》改编自同名网漫，讲述带著前世记忆重生的女主在第18次人生遇到真爱「文瑞夏」，但因车祸死亡而开启第19次人生，并和文瑞夏再次相遇的故事。



*以下内容包含《今生也请多指教》第9集关键内容！



约会

瑞夏接受知音身份后一起来到落火大桥约会，对知音告白。 不过知音傲娇了一下，决定像他一样先拒绝两次再说XD

夜晚两人来到酒店投宿，害羞的瑞夏竟订了两个房间。 夜里知音被第一世的梦惊醒，走进瑞夏房间，被他一把抱到床上，二人相拥而眠、一起度过了温馨的夜晚~



切断前世记忆的方法

珉起告诉知音，与前世善缘的纠缠会让对方承担后果，爱景不明原因的病就是证据。 若要终结拥有前世记忆的人生，唯一的方法是完全想起第一世的记忆。

知音再次拿起巫铃，这一次她看到了难以置信的内容：原来她当时期待见到的人是姐姐，也就是现在的貂媛！第一世的知音和貂媛连夜逃跑时被第一世的瑞夏带人追杀，貂媛似乎就死在瑞夏刀下...



巨大的悲痛袭向知音，刚好这时瑞夏过来关心她。 知音还没走出痛失亲人的悲愤，失去理智般掐住瑞夏的喉咙，不停地说：「我要杀了你！」（这段太令人难过了ᅲᅲ）



下集预告里，珉起告诉瑞夏：知音的第一世里有他们两人存在，若要知音归於平凡，则需要瑞夏的帮助。 瑞夏向知音承诺，不管她做出什么选择，他都会在身边陪伴。



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