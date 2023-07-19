《Moving 异能》正式预告+海报公开！赵寅成&韩孝周饰超能力夫妻，二世遭追杀险象环生

Disney+科幻巨制《Moving 异能》今日终於公开正式预告及群像海报，剧情和CG动作场面都超吸引人！

《Moving 异能》改编自韩国同名人气网漫，海报文案写道：「我们可以是怪物，也可以是英雄。」 画面里9名主角从不同方位涌出，包括父母世代的柳承龙、韩孝周、赵寅成、金成均，继承超能力的小孩李正河、高允贞、金度勋，以及同样拥有秘密的车太铉。



预告中，没有痛觉且能够再生的张周元（柳承龙 饰）、拥有超常五感的李美贤（韩孝周 饰）、能够飞行的金斗植（赵寅成 饰）作为国情院要员，运用各自的超能力在俄罗斯、延边、香港、首尔等多地执行秘密任务，不得已作为怪物生活。 一句台词展现了他们被迫为国牺牲的残酷命运：「如果不是怪物就得杀掉，因为就没有用处。」



随著美贤和斗植年幼的儿子金峰锡（李正河 饰）漂浮起来，两人意识到超能力会遗传，颤抖著说：「不可以被发现，绝对不行。」



神秘人物Frank（柳承范 饰）在韩国各地寻找并删除超能力者，对超能力二世金峰锡、张喜秀（高允贞 饰）、李康勋（金度勋 饰）穷追不舍，动作戏相当精彩。



《Moving 异能》讲述隐藏秘密活於现在的小孩与带著痛苦秘密活於过去的父母们的故事。 一共20集，将於8月9日一次释出前7集，随后每周公开2集。



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