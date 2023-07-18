《今生也请多指教》前世因缘终於相认！知音重回千年前的大桥，被首次闪现的记忆震惊！（EP.09）

知音决心告诉瑞夏她的真实身份，给他充分时间来接受，自己则去当年约定的游乐场独自等待......

tvN新剧《今生也请多指教》改编自同名网漫，讲述带著前世记忆重生的女主在第18次人生遇到真爱「文瑞夏」，但因车祸死亡而开启第19次人生，并和文瑞夏再次相遇的故事。



*以下内容包含《今生也请多指教》第9集关键内容！



「永生魔女」的故事

知音鼓起勇气告诉瑞夏：她就是珠媛，宝盒的钥匙藏在童书《月亮与西方魔女的森林》里。 瑞夏打开宝盒，里面是珠媛所写「永生魔女」的故事，原来魔女并不是长生不死，而是记得经历过的每一世。 瑞夏终於想到珠媛去世前对他说的是「下一世也会来找你」，立即赶到珠媛去世那天两人没能去的游乐园，和思念多年的珠媛拥抱在一起。





错位的千年之恋？

知音带瑞夏回到第一世记忆里的无尽亭。 她一直以为与瑞夏是第一世的缘分，不料当瑞夏走近时，知音想起了更多细节：千年前的知音愤怒地将一把匕首刺入千年前瑞夏的胸膛，瑞夏满脸悲伤，随后知音背后中箭、倒进瑞夏怀中，千年前的姜珉起也在现场。

与此同时，姜珉起拿著巫铃在房间内踱步，似乎预料到知音记忆的觉醒。



这一集里，姜珉起和汉娜作为同样拥有前世记忆的人，交谈中透露他们必须变回正常才能停止这一切。汉娜也忠告知音说新一世应该寻找新的因缘，似乎暗示知音和瑞夏即将遭遇不测……

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