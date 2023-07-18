【韩网热帖】私联素人的男偶像

如果你是原PO主会觉得如何？

某网友在IG限动PO出小饼干照片，JAY B官方账号留言「띱」（*表示「这个我要吃」，年轻人里流行的用语），随后展开对话。

原PO表示不知道该回什么，只好说：「晕... 每个一万韩元。」

JAY B问是不是现在才看到限动回复，获得肯定回答后问「今天要做什么？」

原PO表示计划宅家，JAY B：「好像经常去夜店呢，不是吗？在限动看到的。」

原PO：「kkk原来是看了限动，最近好像是常去。」

接著聊到《Dream High 2》，JAY B：「kkkk啊是记忆中的剧... 当时你几岁？」

原PO：「当时好像是中学1年级！kk」

JAY B：「平时做什么呢？」

原PO：「工作、见朋友。您是偶然看到我的限动吗？」

JAY B：「内内kk偶然出现的就看了。」

原PO：「hh最近不忙吗？」

JAY B：「最近做公益兵... 无事可忙kkkk你忙吗？」

韩国网友评论：

1. ？？？

2. 晕，居然是JAY B？

3. 哇，还不是那种没听过的糊团，居然用官方账号做这样的事？

4. 可能只有用官号别人才会理他吧...

5. 女生好像对他不太感兴趣kkk

6. 以为他要买小饼干，没想到是flirting

7. 对方知道他是艺人的话100%会PO上网啊，他为什么要发DM？ kkk

8. 现在哪有不会被公开的事啊... 脑袋怎么会空到这个程度...;;

9. 他不是GOT7队长吗？ 身为队长却总是招惹争议，真的想做什么就做什么、完全不看别人眼色啊

10. 他真的... not surprise...

11. 究竟有多闲...

12. 问《Dream High》时多少岁是killing point ;;

13. 第一次对话居然问是不是常去夜店，好无礼

14. 好廉价

15. 哇C kkk 我都感觉丢人

16. 띱是什么？ 只有我不知道吗？

17. 艺人就不是人吗？ 这样做有什么不妥？

18. 哦吼... 是可以啦，但你是偶像啊

19. 幸好没续约，希望他和我本命再也不要有关联

20. 不要让我因为曾经喜欢你而羞愧...

出处：https://theqoo.net/hot/2861720283

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻