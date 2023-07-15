三部作品待公开的他又接到新作提案！朴宝剑有望出演新剧《Good Boy》饰演拳击手出身的「重案组刑警」

是朴宝剑没有挑战过的类型！

朴宝剑目前正在拍摄与IU主演的电视剧《您辛苦了》‎，而他与秀智等人主演的电影‎《Wonderland》‎也即将上映。今年（2023年）9月更是出道12年来首次挑战音乐剧‎《Let Me Fly》‎，可以说是非常努力工作了！

昨日（14日），有消息指出，朴宝剑收到新剧《Good Boy》出演提案，目前正在讨论中。该部作品由《坏妈妈》、《怪物》沈娜妍导演执导，《辅佐官–改变世界的人们》、《火星生活》李大日作家执笔，描述因故结束选手生活而需要担心生计的非人气项目的选手们，因为各自的事情而聚在一块，组成「奥运会复仇者联盟」。通过奥运特招成为警察的国际大赛奖牌得主们，以警察身份证代替奖牌挂在脖子上，为对抗各种犯罪而聚集在一起的故事。

若确定出演，朴宝剑将饰演拳击手出身、现属於重案组的刑警「尹东柱」一角。该片标榜「搞笑动作青春搜查剧」，预计会见到散发多种样貌及魅力的朴宝剑。

值得一提的是，朴宝剑在进入演艺圈前，曾以游泳选手的身分活跃。而他的「太平洋宽肩」也成为招牌之一。若以《Good Boy》的「拳击手」设定，似乎就有机会看到朴宝剑平常隐藏在衣服底下的好身材了呢～

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