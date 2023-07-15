Dara揭露解散秘辛！因「排行从第1名跌至第10名」YG就说：「2NE1已经完蛋，现在放弃吧」

近日发行首张专辑的Dara作为嘉宾出演YouTube 频道「1theK Orininals」的节目《本人登场》。

节目中她想起组合活动即将结束的时候，Dara提到在录制〈MISSING YOU〉时，曾想过是不是最后一次了。先发行〈Falling in Love〉和〈Do You Love Me〉后，公司就说现在2NE1完蛋了。「一直都是排名第一的组合，获得第10名后，我们也很伤心。」公司也说这已经完蛋了，现在放弃吧！虽然不知道是不是开玩笑，还是因爲遗憾才说的，但是聊完这些话后，就去录制了〈MISSING YOU〉，歌词是离别的气氛。



她还透露录音结束后，自己和朴春在录音室哭了好几个小时，眼睛都肿了。但是这首歌突然获得第一名，我们突然松口气，并愉快地进行活动，但还是没想到《CRASH》成爲最后一张专辑。Dara也说在解散后的几年里，2NE1的名字一出现就会哭，但是随著岁月的流逝，现在可以笑著说这些事了ㅠㅠㅠㅠ



2NE1在2009年5月出道，7年后的2016年11月解散。Dara说：「这并不意味著我们不是2NE1了， 出於个人愿望，希望后面用波浪来标记。」成员们都表明有合体的意愿，但因为现在都在不同公司，但...还是期待那天可以快点到来！



而Dara首张专辑《Sandara Park》共收录了5首歌曲，主打歌〈FESTIVAL〉是采样1995年严正化1995年发行的同名歌曲，Dara用她独有的风格重新诠释，气氛明朗轻快，是适合夏天听的歌啊！



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