《有院子的家》全靠演技挑大梁！金泰希、金盛吴、林智妍刷新三观展现新面孔！

《有院子的家》日前播出最终回，从一开场营造的惊悚悬疑风格一直延续到最终回，除了林智妍的发狂演技以外，金泰希的内敛与怀疑眼神也非常到位，加上表里不一的加害者金盛吴，同台飙戏让观众们看得相当过瘾。

原本给大家甜美形象的金泰希，在本剧中几乎完全没有露出她的招牌笑容，因目睹姊姊的死亡而受到严重心理创伤的文珠兰，对自己产生了怀疑而活在忧郁中，虽然住在大院豪宅，就连做家事也穿得像要去参加宴会一样的高雅，听著古典音乐，但她脸上却老是充满惊恐与不安。



金泰希所饰演的文珠兰心情相当复杂，先是面对老公金盛吴似乎对她隐瞒很多事情，就连她闻到院子中的恶臭也被否认。她决定暗中调查，发现越来越多她所不知道的真相，最后她更亲口逼问老公，引发两人争执，当她将金盛吴推下楼梯并确认他死亡的那一刻，金泰希的表情有著放松的笑容，似乎又有著后悔的神情，复杂又微妙的情绪展现了她的新演技。



而演技派金盛吴则是在一开始看来是位好好先生，为了老婆的忧郁症而搬到郊区居住，还会为老婆耐心梳头，不过这些都只是他囚禁的手段，他限制老婆与邻居的互动，否认老婆提出院子内有异味的说法，行动上也逐渐展现他残暴的一面。最后他更以守护家庭守护儿子为名，做出残忍杀人行为。在金泰希一步步逼近真相的同时，他也开始变得易怒，最终差点连老婆都杀害。



林智妍继《黑暗荣耀》之后更令人瞩目，而剧中的秋尚恩一角，从一开始受到家暴的悲惨孕妇，开始为自己搜证甚至最后直接下手杀害了丈夫，却又发现有可能领到巨额保险金，而必须让丈夫被判定为他杀。她以为摆脱了家暴就能让自己迎向美好生活，但事实却并非如此。庞大债务缠身让她始终无法快乐起来，总是面无表情或是一连嫌恶的她，再度演出了令人印象深刻的尚恩。



三位演员都展现了前所未有的强烈演技，让这部短短8集的作品更加精彩绝伦。这部电视剧中有许多沉默而没有台词的场面，全靠演员内心戏撑起这部剧的微妙气氛，可说是近来难得的佳作。



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