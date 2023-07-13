BOL4（脸红的思春期）智煐首度袭澳开亚巡个唱！门票现正热卖中

好久没听过BOL4现场的朋友，不要错过这次机会啦～

韩国BOL4（脸红的思春期）美声主唱智煐，将於下月19日(六)携SOUL N JOY / MOTIVE PRODUCTION主办的「2023 BOL4 ASIA TOUR IN MACAU CHINA」演唱会首度访澳，於澳门百老汇™️ (百老汇舞台)和一众澳门粉丝见面。



BOL4（脸红的思春期）早前宣布以澳门为首站，展开亚洲巡回演唱会，将走访东京、雅加达和新加坡等多个亚洲主要城巿，与各地粉丝见面。今次是BOL4（脸红的思春期）首次到澳门开唱，亦是首个亚洲巡回演唱会。按捺不住兴奋心情的智煐，更特别录制一段短片率先向粉丝打招呼兼宣布这个重大消息。短片中，她表示能够在澳门这个灯火通明的「不夜城」举办演唱会感到十分期待，更预告准备了很多精彩的演出回馈一直等待她的粉丝。



演唱会门票现正於澳门百老汇™️网上售票系统、澳门银河™️及澳门百老汇实体售票处发售，门票价钱分别为$1,488、$1,088及$688。购票的观众亦有机会获得团体合照、亲笔签名海报及亲笔签名CD等福利，和偶像进行近距离接触！想现场欣赏BOL4（脸红的思春期）独特的感性嗓音和治愈歌声的话，就事不宜迟马上去买飞啦！



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