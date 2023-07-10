《Numbers》结婚对象首选控制狂！崔振赫「叔侄」关系都不留面，爆崔民秀教戏时：超罗嗦！

由金明洙、崔振赫和崔民秀主演的全新职场韩剧《Numbers：大厦之林的监视者们》讲述只有高中学历的会计师张浩宇（金明洙饰）加入韩国首屈一指的「泰一会计师事务所」，以最不像会计师的方式对抗不正之风、实现正义的故事。

在韩剧《Numbers：大厦之林的监视者们》中，年幼的张浩宇（金明洙饰）失忆后获阳光建设社长张仁镐收留，此后他视张氏为家人；某天阳光建设被判定工程存在瑕疵，浩宇在工地遇上韩胜祖（崔振赫饰）手执裁决书宣布阳光破产，还目击社长自我了结！为了找出真相，浩宇决意投考「泰一会计师事务所」；事实上，韩胜祖早就认出浩宇，也在背后出手助他顺利考入「泰一」，最后还邀请浩宇加入自己团队，二人也成为了不可或缺的伙伴。



剧中韩胜祖和张浩宇逐渐展现「师徒情」，现实中崔振赫与崔民秀才是韩剧界著名的「假叔侄」！近日崔振赫在综艺节目透露二人的渊源：「《Numbers》是我们十年来第二部作品，以前觉得他很难接近，但是在某个时间起，他开始偏爱我，甚至为我演出综艺。」



虽然情同叔侄，但是崔振赫却笑言最想抹掉二人初次见面的记忆！原来他曾因为太过紧张而被崔民秀责骂：「拍摄《傲慢与偏见》时，我第一次担任迷你剧的主角，因为我是看著《沙漏》（崔民秀名作）长大的，所以我被他吓到了，内心十分紧张！我演得很差、犯了很多错误，结束后他摘下眼镜，还要求关掉摄影机，然后大声骂我：『你不能好好表达吗？这部戏失败了，你能承担责任吗？』后来我主动找他，请他教我演戏，一开始他不怎么说话，但是最后向我打开心扉，不过我认为那是个错误。（他话太多了？）是，他讲了大概两个小时，现在我反而会避开他，哈哈！」



现年37岁的崔振赫不时被亲友催婚，还试过被母亲安排相睇，虽然他仍不著急，但最近他被问到理想型时，竟自爆被崔民秀影响：「我和民秀哥有相似的地方，我像他一样，是一个很诚实的人，也喜欢和别人一起玩；与此同时，大嫂很理性很聪明，她非常了解大哥，知道要怎样对待他，例如：『不能给他太大自由度』、『应该要控制他』，所以大哥常常被她掌控住，但我很羡慕！（你也需要一个人控制你？）对，我需要有人控制我。」《Numbers：大厦之林的监视者们》逢星期五、六晚上10时30分在「黄Viu」上架。



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