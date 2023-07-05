《Numbers：大厦之林的监视者们》金明洙&崔振赫&李成烈各怀心思斗争，收视惜创新高又跌（EP.3-4）

《Numbers：大厦之林的监视者们》3、4集剧情有大幅度的进展，主角们的恩怨以及感情线都有更清楚的发展，第3集全韩收视率开出红盘涨至4.7%创自身新高，可惜第4集跌至3.2%倒创下新低。

（以下涉及剧透）



第3集，为了解决万众娱乐的审计案，泰一事务所涉及此案的会计师上上下下都焦急起来，后来也分做三方势力处理商雅集团收购万众娱乐不良债权的案子，一是泰一销售组，二是沈炯宇（李成烈 饰）领军的收购组，三是韩胜祖（崔振赫 饰）独自拉拢且亦加入投标计画的SA投资方。三方攻防之下，由韩胜祖取得胜利，而这得归功於张浩宇（金明洙 饰）的正直与原则给他的启发，韩胜祖当初会挖角张浩宇，正是不希望张浩宇跟错了人走错了路。



然而，韩胜祖与张浩宇共同取得胜利后，张浩宇却在听见了阳光建设相关内幕后，无法谅解韩胜祖、对其敌意加深，不过也不用多久，在索玛科技的案子上，张浩宇知情了毁掉阳光建设的是沈炯宇以及韩宰均（崔民秀 饰）。而且，韩胜祖完全记得张浩宇是当初在阳光建设遇见的人，是韩胜祖用职权让他进入泰一。



张浩宇与韩胜祖不用多说自然组成了联盟，痛同对抗用不合理的方式想卖掉索玛歌科技的韩宰韩宰均与沈炯宇，他们四人在与欲收购索玛科技的HK私募基金开会会议上，却见到了好久不见的张智秀（金釉利 饰），她是扶养张浩宇长大的张叔女儿，也是韩胜祖的前女友，现在更是HK私募基金经理人。



下集预告可见韩胜祖忍受不了长期的思念拥住了张智秀，张智秀却冷淡回应，而索玛科技面临被HK私募基金收购，索玛科技似乎要重演了阳光建设的悲剧，社长倒地不起被张浩宇发现。



除了主角间的恩怨逐渐明朗之外，感情线也冒出了头？张浩宇与会计师陈妍儿（妍雨 饰）越来越多互动，陈妍儿对张浩宇也有明显的兴趣，电视台MBC更公开了双人版海报，令人期待两人感情线发展。



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