【韩网热帖】最近K-POP饭圈怎么了？

大家怎样看呢？

原PO主表示：越来越贵族化（阶级化）了，花钱的明明是我们粉丝，却被当作贱民一般对待，爱豆是神，是贵族，我们即使花钱了在不确定是本人的情况下连演唱会现场都进不去，粉丝会也去不了，还要被保全人员摸胸，爱豆还觉得自己凭什么要撒娇，这不就是爱豆该做的事情吗？

韩国网民评论：

1. 所以都是花钱最多的脑残粉被嘲笑得最惨啊

2. 钱花了，即使他们做了让粉丝生气的事情，很快粉丝还会再次喜欢上爱豆，活该被当作贱民看待啊

3. 其实也有一些团把粉丝当作衣食父母来对待的

4. 花几百万看几分钟他们的脸，还不如拿这个钱去买名牌

5. 其实为K-POP花钱最多的是国外粉，我倒是希望国外粉也少花点钱，尤其是很多中国粉丝，听说还有贷款追星的，买几百张专辑的，太疯狂了

6. 最近演唱会都要确认本人才能入场

7. 那些男爱豆真的不愿意撒娇的话，那就请卸掉浓妆，洗掉做好造型的头发，努力增肌，拿掉鞋子里的「矮子乐」之后再说「我讨厌撒娇」

8. 好怀念以前的爱豆啊，现在的爱豆根本爱不起来

9. 用追星的钱去买衣服和包吧，20万-300万可以买很多很多东西

10. 既然选择当艺人，就请做出符合艺人行为的事情，最近有不少因为在国外人气高在本土很嚣张的爱豆团

出处： https://pann.nate.com/talk/370477254#replyArea

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