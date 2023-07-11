BTS田柾国solo概念照「真空西装」露出结实胸肌&冰块腹肌分享量激增！粉丝福利给好给满一点也不私藏

【多图&花絮影片】来～姐妹们，跟著我一起说：「感谢 #柾国，赞叹柾国！」0714回归倒数三天啦～。

人气男团BTS防弹少年团的忙内成员田柾国（Jung Kook）在公开solo新歌〈Seven〉的概念照后，立刻引发热烈回响，成品如同时尚杂志般的写真氛围，展现出充满男人味的好身材。







一般BTS (방탄소년단)官方FB将成员们消息释出后，分享量大约平均在2000~5000之间，好一点的状况下则破万，这一篇「柾国solo概念照」和BIGHIT MUSIC的贴文分享量相加高达16.3万，其中原贴文高达15万分享（BIGHIT MUSIC贴文分享量平均500~800，好一点状况破千），以此证明柾国这次solo活动的影响力相当大，尤其是柾国真空西装下结实的身材带给大家极高的震撼。

*16.3万分享量为FB贴文BIGHIT MUSIC原文(15万)+ BTS转分享(1.3万)







▼回归短预告：



▼回归拍摄的花絮影片：



▼官方在昨晚最新公开录制新歌的花絮影片：



而柾国新歌〈Seven〉的首个舞台也将会在美国纽约中央公园当地时间14日GMA举行的「2023夏季演唱会」（2023 Summer Concert Series）公开，引发网友热烈讨论。



此外，〈Seven〉的完整MV将会在7月14日下午一点(KST)公开。



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