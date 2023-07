「金道奇要来澳门啦～」李帝勋将在8/5举办粉丝见面会！

澳门的粉丝你们准备好了吗?

呠呠呠~~~哪位司机的驾驶技术超卓?!原来是《模范的士》的正义暖男李帝勋!男神首次来澳门举行粉丝见面会!真的不要错过跟男神见面的机会啦~记得留意购票日期及时间,不然...你会错过了这轮车了(笑)

《Some More In Macau with Lee Je Hoon》

演出日期: 2023年8月5日

演出时间:晚上7时正

演出地点:「澳门葡京人™」 - H853 娱乐馆

门票售价:港币HKD / 澳门币MOP $1,588 / $1,288 / $888

主办单位:万星国际娱乐文化

经纪公司:COMPANY ON



粉丝福利

-欢送道别:所有HKD/MOP $1,588门票者

-团体合照(20人一组):所有HKD/MOP $1,588门票者

-签名海报:HKD/MOP $1,588门票者中抽选120人 及 HKD/MOP $1,288门票者中抽选30人

-签名拍立得:HKD/MOP $1,588门票者中抽选40人 及 HKD/MOP $1,288门票者中抽选10人

|售票连结:

广星传讯 - http://www.macauticket.com/

大麦 - https://www.damai.cn

|购票资讯:

7月14日(五)中午12:00起於广星传讯及大麦公开发售

- 详情请留意主办方公告.

- 主办方保留活动异动之权利.

- 福利中奖名单将於活动前一天公布.

