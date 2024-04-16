Disney+朱智勋、李帝勋联手争霸军警界　《支配物种》韩孝周90秒独白戏再爆红

Disney+2024年依然好戏不断！今年重点原创大作《支配物种》播出后引发热烈回响，韩孝周精湛的心理戏与朱智勋超燃的打斗场面让剧迷看了超过瘾！另外即将在4月19日上线的《搜查班长1958》更找来李帝勋重返警界，最强女神加两大男神的上半年，就是要让你看到停不下来！

《支配物种》第一幕就超吸目光

在最近首播的《支配物种》中引发台韩剧迷讨论的莫过於在第一幕的BF记者会上，成群牛只从投影画面跑进观众席的震撼场景。利用3D影像将动物投射在与会来宾的身边，制造出身历其境之感，细腻的特效令人叹为观止。也相当符合本剧设定的未来感与新技术的诞生。剧迷大赞不亏是砸下240亿韩元（约6亿台币） 打造出来的强档大作，华丽的科幻包装下蕴藏著悬疑精彩万分的剧情，也令人期待后续还会有什么惊喜场面。



韩孝周90秒独白心理戏再翻红

《支配物种》主演世界顶级生命工程企业BF集团的创始人「尹自由」的韩孝周，在戏中几乎都是不苟言笑的女强人，且嗓音也稳重低沈。但到了舞台上又能眉飞色舞的向台下投资人说明公司理念，精彩的情绪转变带领剧迷陷入剧中谜团。

在第一集中，她面对公司遭非法集团高额勒索800亿韩元时，走进办公室思考对策的独白戏，从郁闷苦恼到灵光乍现，甚至只拍后脑勺都富含情感，短短90秒就让人看见韩孝周的演技持续进化中。



朱智勋超燃的「VR打斗戏」

而在《支配物种》中饰演尹自由保镳，但其实有秘密任务的「禹采耘」则是找来朱智勋挑大梁。朱智勋在本剧中可说是「劳力担当」，为了通过保镳任务，不仅在家被袭击，甚至还要戴上VR智慧装置，与影像中的人拚战。其中这段超燃的VR对决就值得一再重播，

尽管是跟影像中的人决斗，但依然有朱智勋亲自上阵的对手戏，188公分的模特儿身材搭配俐落的身手，换上VR装时还能看见像太平洋般宽阔的「肩膀流氓」与结实胸肌，不免也让粉丝悄悄露出姨母笑容。



谁是真正泄密者？

《支配物种》首两集中，BF公司遭受到800亿的天价勒索，甚至连核心机密都有外流危机。经过抽丝剥茧后，尹自由与禹采耘发现公司似乎有泄密者！且为了不引人注目，还刻意假扮成另一个非法集团当作幌子。但这名泄密者推测是核心成员等级，甚至是能够自由出入尹自由身边的人。也让人好奇幕后主使者到底是谁。



李帝勋《搜查班长1958》重返警界

不让朱智勋专美於前，李帝勋继《信号》后时隔8年再度重返警界。他将出演Disney+独家跟播韩剧《搜查班长1958》，饰演当年韩国收视率超过70%《搜查班长》前传作品中的国民警察「朴班长」。将以「疯狗演技」化身充满正义的热血刑警，与其他同僚们奋力办案。另外《搜查班长1958》更找来去年凭藉《地下菁英》拿到青龙男配角赏的李东辉助阵。

整部作品也将完整还原1950年代的首尔风情，就算没看过《搜查班长》也没关系，只要尽情享受李帝勋办案时的高光时刻就没问题了！



Disney+原创剧《支配物种》全剧共10集，更新时间每周三 下午3:00上架新2集！

Disney+独家跟播《搜查班长1958》全剧共10集，更新时间每周五六 晚间10:30上架新1集！

●支配物种线上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/browse/entity-4e73f539-b662-4229-958e-d8a88ec5e74f

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