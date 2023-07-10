j-hope传达军队生活近况！晋升为「特级战士」的Jin留言「拿不到特级战士就是丢BTS的脸，这个月给我拿下」

目前正在服役BTS防弹少年团j-hope，近日通过weverse亲自传达军队生活近况。

j-hope 写下：「阿米！大家都过得好吗？我在36师团白虎新兵教育大队完成了助教研究课程了，然后现在被任命为助教，正在努力服役中。果然因爲工作太忙了，所以没时间告诉这些大家消息，通过简短的文字向大家问好。」表达对阿米不变的爱意。

他还写道：「我是想告诉大家一件事，无论在何时何地，不管是什么情况，我都会以郑号锡和j-hope的身份好好生活。我们的阿米们要小心中暑和暴雨，所有军人和训练兵们身体健康，忠诚！」



正在服役的大哥Jin，也在这贴文留言「你干什么啊？hobi的来信，这是我的内容，为什么学我？快给我钱」、「一等兵怎么敢学上等兵...休假见面的话，不要想著和我对视啊」、「要是拿不到特级战士的话，那就是丢BTS的脸」、「到这个月底为止，给我拿下」等。



据悉，Jin 日前已提前晋升为「特级战士」，要成为特级战士的话得通过各种严格的标准，在射击、体力、精神战斗力及战斗技术等科目中都被评选特级。包含：250公尺的射击20发中18发、伏地挺身72次以上/2分钟、仰卧起坐86次以上/2分钟、3公里跑步12分30秒内、全副武装25公斤10公里快速行军2小时10分钟内等等。

这也让网友纷纷表示：「Jin是特级战士吗？以后弟弟们也会很辛苦吧」、「希望不要对视，那个梗太搞笑了，到底什么时候能对视」、「hobi也赶紧拿下来，去和Jin对视吧」、「防弹真不容易」、「果然不是谁都能成爲BTS的，瑟瑟发抖」、「哇，竟然还拿到了特级战士，真了不起」、「弟弟们入伍前就已经有了任务」等等。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻