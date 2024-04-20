李帝勋新剧《搜查班长1958》首播收视率破十，打破MBC金土剧纪录！网评褒贬不一「好看」vs「幼稚、像《模范计程车》」

《搜查班长1958》是韩国上世纪国民电视剧《搜查班长》的前传，由李帝勋、李东辉等担任主演，以1958年为背景讲述「朴英闲」成为班长之前的故事。

昨晚通过MBC播出第一集，全国平均收视率10.1%、最高瞬间12.4%，不仅是无线台、有线台、综合编成等全部频道的同时间段第一，也是MBC金土剧有史以来第一次首集就突破两位数收视率。



李帝勋饰演警察「朴英闲」，因在老家抓捕偷牛贼绩效优秀而被调任到首尔钟南警察局，决心在这里干出一番事业、不愧对警察头衔，不料第一个经手案子就抓到「不该抓的人」。 好在班长刘大千（崔德文 饰）和同事「疯狗」金相淳（李东辉 饰）是同路人，令人期待三人合作行动擦出的火花。



第一集节奏相当快速，气氛也轻松有趣，李帝勋时而装傻搞笑时而展现正义气场，李东辉也带来了粗骇中透露温柔的新形象，获得很多观众高度评价：「李帝勋+类型剧=必胜组合」、「李帝勋牌的搜查剧已经成为一个类型，值得信赖」、「跟著爸爸/妈妈一起看的，很有趣」、「质感堪比电影」、「好看，今天也要继续追」。

也有人表示剧情稍显幼稚，李帝勋形象过於现代、演技缺乏突破：「看得出道具组非常用心，但李帝勋的造型独自一人在2024年」、「李帝勋跟《模范计程车》里一个样」、「像现代人跑去旧时代摄影棚玩」。



不过毕竟才播出第一集，后续发展仍值得期待，海外观众可在Disney+同日追看。



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