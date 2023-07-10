《恶鬼》高中生身分揭晓，还有新的鬼种现身！金泰梨&洪庆暧昧爆表～（EP.5-6）

《恶鬼》最新两集收视虽然小小降低，但依旧维持在全韩10%上下的水准，第5集10.8%，第6集9.5%，而这两集又岔出不一样的「鬼主题」，但依旧围绕著女主角具散影身上的散发女鬼。

（以下涉及剧透）



具散影（金泰梨 饰）与廉海上（吴正世 饰）为了解开散发女鬼到访百次谷却遇上异乡鬼，途中具散影莫名其妙看见了爸爸具讲谟（陈善圭 饰），他说：「不是我。」如同最早一二集网友所猜测，具讲谟留下的信都不是在他本人意愿所写，都是他身上的散发女鬼所写，女鬼刻意聚集具散影与廉海上。

具散影又一次被恶鬼操控，整身名牌的去了高中同学的婚礼，她对李弘塞（洪庆 饰）咬耳朵，画面相当暧昧，说的却是令人毛骨悚然的话：「是我杀的。」李洪塞没有当一回事，但这场婚礼却延伸出一连串凶杀案……



▼从上周「便利商店邂逅」开始，金泰梨与洪庆的感情线便很受欢迎



악귀 4회 #홍경



교복 홍새.. 학생 홍새..

동복 입은 홍경.. 미칠 거 같아요… pic.twitter.com/FMHrFbp2Jn — 엔리 (@myendless_blue) July 1, 2023

▼另外，具散影在餐桌上与其他人暧昧，也成了《恶鬼》最新Meme（迷因），因为廉海上的反应……



악귀들려서 옆자리 남자랑 러브샷하고 있는 구산영 목격한 염해상 반응 졸웃겨 pic.twitter.com/3RsDJnTvFD — one.. (@__onechzn) July 8, 2023

개그 드라마 악귀 소개합니다 pic.twitter.com/f0t7WGMWai — 취향 (@loverdramas) July 8, 2023

回到剧情，近年因《模范计程车2》（模范的士2）而受欢迎的表艺珍特别演出其中一位受害者，她双眼充满血丝倒地，周边相当多昆虫排泄物，其他受害者也呈现相似的凄惨状况，那是「饿鬼」所弑，廉海上家的高中生「金佑珍」也是饿鬼，被饿鬼附身后反噬自尽。



正当我们以为新出现的饿鬼是白世美（杨惠智 饰）时，真相大白是新娘徐允静（李智媛 饰），令人感慨外表光鲜亮丽的一个人竟是早已被贪婪占据的饿鬼。奇怪的是，是散发女鬼主动给了具散影线索，具散影循线再找到金佑珍，金佑珍说他知道散发女鬼的名字。会是李木端吗？待下集揭晓。

下集预告，廉海上家的管家被奶奶命令追查廉海上周遭的人，徐炆春（金元海 饰）、李弘塞都被追踪调查，而这件事情似乎让廉海上感到不安、推断家中也有恶鬼，加上具散影从电话听到的声音，恶鬼恐怕就在奶奶身上？

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