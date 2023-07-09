《愛的迫降》、《浪漫速成班》金善映在節目上流淚：「想嘗試各種角色」、「太想要演戲了，感覺我在暗戀『演戲』」

會不斷思考這些問題的演員，才是真正熱愛表演的演員啊！

說到演員金善映，各位最先想到的作品是什麼呢？金善映曾出演《造后者》、《浪漫速成班》、《寧靜海》、《便利店新星》、《愛的迫降》、《VAGABOND》、《山茶花開時》、《她的私生活》、《羅曼史是別冊附錄》、《請回答1988》等多部熱門電視劇，更以《愛的迫降》和《三姐妹》分別奪下百想「電視部門最佳女配角」及「電影部門最佳女配角」，演技令許多觀眾印象深刻。





近期，金善映出演網路綜藝與宋玧妸（宋允兒）相見歡，並聊及關於「演戲」的話題，引發關注。宋玧妸多在劇中飾演電視劇女主角，而金善映多作為電視劇的「配角」出演，看事情的角度和面向自然與宋玧妸不同。

金善映表示，自己從來沒有當過主人公。但宋玧妸不認為觀眾們會這麼想，因為金善映實在是太搶鏡、太難以忽視了。金善映繼續說，她在《山茶花開時》裡臺詞不多，但存在感很強烈，《浪漫速成班》裡也是，自己只是拍攝完自己的場景就離開了。但她本人很愛看自己出現的片段，所以她會重複觀看，然後會想：「如果他們多給我一些臺詞就好了…」她很喜歡演戲，覺得演戲很有趣。

金善映也透露了「嫉妒」宋玧妸的心情，因為主人公會不斷出現，有好多臺詞。她也不能一直拍獨立電影，因為她也需要賺錢啊。金善映舉例，《山茶花開時》後她接了《愛的迫降》，兩部作品裡她都飾演「中年大媽」。不是說中年婦女不想演，而是希望能有更多不同的背景和設定。

有時候她會責怪別人，甚至責怪自己，所以有段時間陷入憂鬱的狀態。她只是熱愛表演，卻沒有什麼機會。（兩位演員開始淚奔）一整天只想著演戲的金善映，演戲就是她的生活，感覺自己在暗戀「演戲」。

看完金善映的採訪，能深切感受到她熱愛表演的心情。其實，就算是「中年大媽」，每個角色的性格、裝扮等也都不同，而金善映都能巧妙地展現出每個角色的特色。希望有更多不一樣的角色能找上她吧！

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