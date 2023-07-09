《今生也请多指教》知音在第一世就见过瑞夏？ ！「未交往先热吻」感情进展独特，拥有前世记忆的还有别人！（EP.07）

这一集也进展好快！瑞夏逐渐接近车祸的内幕，知音也开始探索前世记忆的原因...

tvN新剧《今生也请多指教》改编自同名网漫，讲述带著前世记忆重生的女主在第18次人生遇到真爱「文瑞夏」，但因车祸死亡而开启第19次人生，并和文瑞夏再次相遇的故事。



*以下内容包含《今生也请多指教》第7集关键内容！



「Kiss要像这样」

瑞夏为车祸和家族的事心烦，一头栽进泳池里降温。 知音开车来接全身湿漉漉的瑞夏，瑞夏忍不住主动吻了知音，还辩称只是bobo。 知音顺势教他：「没错，kiss要像这样。」 瑞夏拒绝了知音的第二次告白，其实他也对知音动心、只是需要时间，於是承诺第三次告白由他来做。



瑞夏爸为了掩盖车祸的秘密，决定把高利贷老板赶出韩国，不甘心的老板决心把真相爆料给瑞夏。 知音跟随瑞夏被发现，瑞夏担心她受伤，知音倒是很心动：这是第三次告白吗？ XD

扯平了

河道允和瑞夏打架后独自喝闷酒，貂媛赶来送他回家，道允恍惚中差点吻上貂媛的嘴，却在最后一刻睡著了XD几天后貂媛在知音家喝到微醺，被道允护送回家时试图亲吻他，同样在最后一刻突然睡著。 道允自言自语说「扯平了」，貂媛清醒后意识到道允一开始就没有断片！



貂媛问道允是不是喜欢自己，没想到道允立即承认！但他表示因为自己的缘故不能与貂媛交往，随即走开，留貂媛一个人在原地宕机。



第一世的因缘

知音发现除她之外还有两个拥有前世记忆的人：姜珉起是第23次人生，韩娜则是瑞夏的母亲转世！珉起说必须想起第一世的因缘才能破解记得前世的原因，知音再次触摸巫铃，但涌现的记忆仍十分零碎和痛苦。

瑞夏前去赴约时回头对知音一笑，知音突然想起第一世也曾见过他！究竟两人数百年前有过什么恩怨呢？



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